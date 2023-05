Ex-BBB Eslovênia Marques chama atenção ao exibir corpo escultural: "Muita beleza"

A ex-BBB Eslovênia Marques ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir sua cintura fininha

Eslovênia Marques (26) impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural.

Nas imagens publicadas no feed Instagram, a ex-participante do BBB 22 e namorada de Lucas Bissoli (33) aparece usando uma calça e um top branco, deixando em destaque sua cintura fininha.

"Sextou por aqui", disse ela, mostrando que já estava pronta para aproveitar a noite, mas sem dar detalhes sobre seu destino.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios, exaltando a beleza e boa forma da ex-BBB. "Muita beleza em um post só", disse uma seguidora. "Gata demais", escreveu outra. "Dona de toda beleza", falou uma fã. "Maravilhosa", comentou mais uma.

Confira os cliques de Eslovênia Marques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia Marques (@eslomarques)

Declaração no aniversário do namorado

No último domingo, 7, Lucas Bissoli completou 33 anos, e Eslovênia Marques usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o namorado. No Instagram, a ex-participante do BBB 22 compartilhou uma sequência de cliques em que aparece em momentos apaixonados com o amado, e deixou uma linda mensagem de felicitação.

"Meu amor, feliz aniversário! Que seja um dia tão incrível quando você. Te amo, te admiro e desejo toda felicidade desse mundo. Já te disse e repito: o que eu puder fazer pra te deixar feliz, irei. Te amo muito. Que Deus abençoe seu caminho e conserve sempre esse homem extraordinário que você é. Feliz vida", desejou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!