De biquíni, Adriane Galisteu atrai os olhares para sua barriga negativa

Adriane Galisteu posa apenas de biquíni preto fininho ao renovar o bronzeado na Tailândia e arranca elogios dos fãs

A apresentadora Adriane Galisteu aproveitou um momento de folga em sua agenda de compromissos na Tailândia para renovar o bronzeado. A beldade colocou um biquíni preto para curtir o dia ensolarado e registrou tudo em novas fotos.

Em um post nas redes sociais, a artista deixou os fãs babando ao ostentou o seu corpaço magérrimo e a barriga sarada durante o passeio de barco no mar paradisíaco da região. “Hoje o dia é no Pataiso BB!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, Galisteu foi muito elogiada pelos seus fãs. “Deusa, maravilhosa sempre”, disse um seguidor. “Linda em todas as fases do seu tempo”, afirmou mais um. “Uma escultura do Brasil. Pezinho mais lindo do Brasil”, comentou outro. “Belíssima”, escreveu outro.

Adriane Galisteu fala sobre a chegada dos 50 anos

Neste ano, Galisteu completou 50 anos de vida e refletiu sobre a maturidade em uma entrevista na Revista CARAS. "A vida me ensinou que as coisas dependem só de você. Eu sempre comento das puxadas de tapete da vida, eu respeito e tenho medo delas, mas isso não tem a ver com os erros que a gente comete. Os dedos sempre foram apontados para mim e eles continuam em riste na minha direção, principalmente nas redes sociais. Qual a necessidade? É um prazer velado em colocar a pessoa para baixo? Recebo críticas pela bunda, peito, nariz. Como lido com isso? Trabalhando! Eu quem pago minhas contas, gosto de mim e fui fazer análise para aprender a lidar comigo mesma e entender até onde o outro tem poder sobre mim", disse ela.

E completou: "E nada me trouxe mais maturidade do que a maternidade. Nem os 50, 60 ou 70 anos são tão importantes como o que aprendo todo dia com o Vittorio".