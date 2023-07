Ficou sério! Hariany Almeida está vivendo romance com filho de Leonardo

Hariany Almeida está vivendo romance com filho de Leonardo; ela já até conheceu a fazenda do sertanejo

A bela Hariany Almeida está vivendo um novo amor. Após participar do BBB e de A Fazenda, ela estaria apaixonada pelo cantor sertanejo Matheus Vargas, um dos filhos de Leonardo. Os dois já foram clicados juntos e não escondem mais de ninguém o romance.

Segundo informações da página Condomínio da Fifi, ela já inclusive conheceu a Fazenda Talismã, onde Leonardo mora ao lado da esposa Poliana Rocha. O romance é sério e pode ser oficializado nas próximas semanas.

Vale lembrar que Hariany Almeida está solteira desde fevereiro, quando terminou o noivado com DJ Netto. Os dois se conheceram durante o programa da Record TV e engataram romance em duas oportunidades.

Por enquanto, os dois seguem vivendo tudo de maneira discreta, mas já tem deixado pistas nas redes sociais. Matheus Vargas é filho do sertanejo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo Banana Split.

Bonitão com o pai, Matheus Vargas seguiu a carreira de cantor e é muito próximo de Zé Felipe, outro dos filhos do sertanejo. Nas redes sociais, ele mostra que também é família e costuma compartilhar momentos ao lado da mãe e dos irmãs. Ele é superparceiro de Jessica Beatriz, outra herdeira do cantor.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Nathália Almeida (@hariany)

DJ Netto também assumiu namoro após o fim do noivado

Alvo de boatos nas redes sociais, DJ Netto rebateu os comentários a respeito de seu relacionamento com a Miss Universo Paraná 2021 Marcella Kozinski. Em entrevista à CARAS Brasil, o casal abriu um pouco da intimidade e garantiu que têm aproveitado muito o clima apaixonado, o qual eles definem como "leve".

"Eu estava em um momento que eu queria zero relacionamento e ela também. Mas sabe quando vai acontecendo? A gente começou a se falar o tempo todo e aí rolou. Eu resolvi me permitir mesmo e viver", confessou Netto, que terminou o noivado com Hariany Almeida em fevereiro deste ano.