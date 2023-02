Acabou! Após 5 meses de noivado, Hariany Almeida anuncia fim do relacionamento: “Estou sem chão!”

Abalada, a ex-BBB Hariany pegou fãs de surpresa ao anunciar fim de relacionamento após cinco meses de noivado

Fim! A ex-BBB Hariany Almeida (25) confirmou neste domingo,19, o fim do seu relacionamento com o DJ Netto. Após dois anos separados, o casal reatou a relação, porém após 5 meses de noivado, eles decidiram colocar um ponto final no romance.

Através de suas redes sociais, a loira foi sincera ao compartilhar com o público a notícia delicada. "Tô vindo aqui avisar aos meus fãs e a todos que torciam por mim e o Netto que nossa história está se encerrando por aqui”, começou ela.

Em seguida, a morena afirmou que ainda está processando tudo que está acontecendo. “Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um na vida do outro nesse tempo em que estivemos juntos”, declarou.

Por fim, ela ainda pediu que os fãs respeitem o momento difícil do ex-casal. “Eu peço que respeitem o nosso tempo e não especulem o motivo nem algo do tipo… vou seguir minha vida, me recompor, assim como ele também vai seguir a vida dele”, finalizou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE HARIANY ALMEIDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)

Casamento

Há algumas semanas atrás, antes de anunciar o fim do noivado, a ex-BBB Hariany Almeida deu detalhes sobre a cerimônia de casamento com o Dj Netto.

“Nunca foi um sonho [o casamento]. A reconciliação e tudo que vivemos juntos e estamos ainda vivenciando, fez isso virar um sonho”, declarou Hariany ao Observatório dos Famosos.

Declarou, na sequência: "Foi total surpresa, eu não imaginava mesmo, costumo ser sagaz para descobrir essas coisas, mas o Netto fez de um jeito que eu não tinha como imaginar e confesso que foi bem mais gostoso", contou.

"Pretendo fazer festão e sim, tenho muitos amigos ex bbbs que serão convidados. E não pode faltar, amigos, família, sorrisos e o meu amorzão tocando hahahaha", disse a noiva coruja.