Atriz detalha rotina de angústia em tragédia no RS após ficar sem comunicação

A atriz Carol Bresolin chorou ao relatar que população do Rio Grande do Sul passou dias sem água e luz após tragédia nas regiões

A atriz Carol Bresolin, natural do Rio Grande do Sul, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito da triste situação na cidade onde mora, atingida por enchentes nos últimos dias. Em seu Instagram oficial, a artista publicou um vídeo explicando que ficou sem água, luz e rede de comunicação.

Apesar de ter conseguido publicar o registro na noite de domingo, 5, o vídeo foi gravado por Carol há cerca de três dias. "Hoje é quinta-feira, nove horas da noite. A gente tá sem luz, tá sem água, tá sem rede. E tu vê o quanto nada disso importa. Nada do que a gente valoriza importa. O único meio de comunicação que a gente tá tendo é um radinho, uma pilha", iniciou a atriz.

Visivelmente abalada, a famosa contou que passou os últimos dias ouvindo pedidos de socorro de outras vítimas das enchentes na região. "Cara, a quantidade de gente pedindo pela sua vida em cima de telhado, com a casa destruída, mas só pedindo socorro, pedindo pela sua vida. É inacreditável", lamentou ela, sem conseguir segurar o choro.

Em seguida, Carol Bresolin explicou que não sabia quando conseguiria compartilhar o relato, uma vez que estava sem conseguir acesso a rede de comunicação. "A gente tá sem comunicação, não consegue falar com ninguém, nem receber notícia de ninguém, isso é muito agoniante. Mas eu sei que quando eu postar, a única coisa que eu quero e posso pedir é ajuda", declarou a atriz.

Na legenda, ela complementou: "Gravar sempre acalmou minhas angústias. E, nesses últimos dias, gravei vários dos meus pensamentos e sentimentos. Decidi compartilhar esse com vocês pra, mais uma vez, pedir ajuda pra todo o Rio Grande do Sul. Pix de confiança @badincolono: enchentes@vakinha.com.br".

Whindersson Nunes revela valor arrecadado em campanha para ajudar o RS

Assim como diversos famosos, o humorista Whindersson Nunes se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em suas redes sociais, ele revelou que conseguiu arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações e anunciou o encerramento de sua campanha.

Whindersson explicou que o valor final será direcionado às doações criadas por influenciadores locais. O comediante enviou um de seus seguranças para um dos lugares atingidos pelas enchentes e relatou que o homem o aconselhou a não se deslocar até o RS devido a situação delicada. Ele ainda explicou o motivo de encerrar o Pix com o valor final arrecadado.

"Encerramos porque não estou no Rio de Grande do Sul e não consigo ir. Até perguntei 'posso ir aí, para fazer alguma coisa?'. O Avelino, que é meu segurança, disse: 'desde que cheguei aqui, tudo piorou muito, melhor não vir'", esclareceu Whindersson Nunes.

Em seguida, o famoso reforçou que as doações devem seguir sendo enviadas a pessoas que estão no local e podem ajudar de uma maneira melhor. Whindersson ainda informou através de seu perfil no X, antigo Twitter, que está buscando uma forma mais rápida para que o valor arrecadado chegue imediatamente às vítimas no Rio Grande do Sul.

Além de Whindersson Nunes, outros famosos como Virginia Fonseca, Pedro Scooby, Tata Estaniecki, Gusttavo Lima, o ex-BBB Matteus Amaral e Nicolas Prattes também se mobilizaram para ajudar as vítimas das enchentes.