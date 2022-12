Ex-BBB Hariany ganha presente de mais de R$ 200 mil no Natal

Ex-BBB Hariany revela o presente caríssimo que ganhou do noivo no último final de semana

A ex-BBB Hariany (25) ganhou um presente de luxo no Natal deste ano. Ela ficou encantada com o presente que ganhou do seu noivo, o DJ Netto, e mostrou o mimo para os fãs nas rede sociais.

Nos stories do Instagram, a morena mostrou que ganhou uma pulseira da grife Bvlgari, que é do modelo Serpenti Viper. A peça luxuosa é avaliada em R$ 221 mil e é feita de ouro com diamantes.

Vale lembrar que Hariany e DJ Netto estão noivos. Ela foi pedida em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

Nas redes sociais, ela contou como o momento aconteceu e se declarou. "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa … ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes kkk e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM!", disse ela.

