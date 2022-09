Ex-BBB Hariany Almeida anuncia que ficou noiva do DJ Netto

Vai casar! Hariany Almeida revela como foi o pedido de casamento feito pelo DJ Netto durante viagem especial

A ex-BBB e ex-A Fazenda Hariany Almeida está noiva! Ela foi pedido em casamento pelo DJ Netto durante viagem do casal para a Grécia. O objetivo da viagem era celebrar o aniversário de 25 anos dela, mas o rapaz decidiu criar um momento romântico e memorável para eles. No quarto do hotel, ele preparou um estilo todo romântico e entregou uma aliança para a amada com o pedido de casamento.

Nas redes sociais, ela contou como o momento aconteceu e se declarou. "Gente, até então ele tinha feito uma surpresa de aniversário, aí fomos gravar um vídeo de comemoração mostrando tudo, e de repente vem outra surpresa … ele colocou a aliança dentro do coração que era para vir com as frutas para eu fazer uma vibes kkk e quando eu menos esperava veio junto uma aliança com um recado (sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… ter você do meu lado para o resto da vida). E a resposta é claro que SIM!", disse ela.

E completou: "O homem da minha vida, Deus caprichou me entregando alguém como ele, um homem que cuida de mim, me respeita, é trabalhador, é engraçado, ama os amigos, a família, e a vida… é quase minha versão feminina hahahah e eu amo demais! Te amo muito meu amor @netto.dj e me proponho a te fazer feliz a vida todinha também! Obrigada por tanto".

Por fim, Hariany contou uma curiosidade sobre o seu relacionamento para os fãs. "Agora um segredinho… kkk a música de fundo é uma música que ele fez a dois anos atrás, quando eu disse que ia ensinar ele a gostar de vinho, e ele disse que se eu fizesse ele gostar, ele me daria uma aliança… então depois de dois anos, o destino nos uniu novamente e aconteceu!", afirmou.

Assista ao vídeo do pedido de casamento de Hariany Almeida e DJ Netto: