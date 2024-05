Ex de Thiago Nigro revela mudança de vida após término: ‘Minha superação’

Camila Ferreira surpreende ao compartilhar mudanças em sua vida após separação de Thiago Nigro, atual marido de Maíra Cardi

Nesta segunda-feira, 6, Camila Ferreira surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma reflexão em suas redes sociais. A ex de Thiago Nigro, também conhecido como 'Primo Rico', compartilhou uma mudança de vida com algo que aprendeu nos últimos anos: a importância de se valorizar e ser mais seletiva com as pessoas ao seu redor.

Através de uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, Camila compartilhou uma reflexão com uma dúvida de um seguidor: "Qual foi a melhor lição que você aprendeu nos últimos anos que fez você melhorar?". Apesar de não mencionar a separação, sua resposta se encaixou com o término, que foi marcado por polêmicas.

“Foram várias na real: me conhecer profundamente, valorizar minha própria companhia. Não subestimar minha capacidade de superação. Discernimento sobre quem escolha para compartilhar minha vida e segredos. Impor limites, hoje tenho uma perspectiva bem mais sólida sobe quem e o que realmente merece meu tempo e energia”, ela revelou.

Para aqueles que não acompanharam a polêmica, Camila Ferreira é ex-namorada do empresário e influenciador digital de finanças, com quem teve um relacionamento de 10 anos, antes de terminar e poucos meses depois, Thiago noivar com Maíra Cardi. Na época em que eles anunciaram o noivado, ela chegou a desativar as redes sociais.

Inclusive, quando Maíra e Nigro revelaram o namoro, Camila também compartilhou uma reflexão enigmática: "Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias. O erro do ser humano é esquecer que a vida é finita. Fica muito mais fácil selecionar o que de fato é um problema quando temos em mente que isso aqui tem prazo de validade", ela refletiu.

Thiago Nigro é considerado pai pela filha de Maíra Cardi:

Recentemente, Thiago Nigro se envolveu em uma polêmica nas redes sociais depois de circular um vídeo em que Sophia, filha de sua esposa, Maíra Cardi, com Arthur Aguiar, o chama de pai. Agora, o investidor se pronunciou sobre as especulações e revelou qual foi sua reação depois de receber um título tão importante na vida da pequena, que está com cinco anos.

Através de seu Instagram, Thiago contou que precisou refletir depois de ser chamado de pai pela primeira vez. Por isso, ele buscou apoio na bíblia: "Refleti muito sobre quem eu sou e qual é o meu papel. Eu sou o tio? O padrasto? Porque ela tem um pai. A cada duas semanas, ela fica um fim de semana com o pai biológico”, contou o influenciador, que revelou sua decisão.