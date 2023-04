Ex de Thiago Nigro, o Primo Rico, desativa redes sociais depois de anúncio de noivado com Maíra Cardi

Camila Ferreira, ex de Thiago Nigro, desativa redes após anúncio de noivado de relacionamento que começou um mês depois de separação com influenciador

A influenciadora digital Camila Ferreira, ex-namorada do empresário e influenciador digital de finanças Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, desativou suas redes sociais depois de publicar indiretas ao antigo relacionamento, por conta do recente anúncio de noivado do economista com a influenciadora fitness, Maíra Cardi.

Em seu Twitter oficial, Camila se pronunciou sobre o noivado do antigo relacionamento. Thiago e Maíra começaram a namorar apenas um mês depois que ele e a ex-namorada teriam anunciado a separação. Neste sábado, 22, eles mostraram como foi o momento do pedido no Rio Jordão, em Israel, e chocaram os internautas.

"Um fato: O mundo é projetado para pessoas racionais, insensíveis e frias", declarou a ex-namorada de Thiago. Em seguida, Camila continuou com o recado: "O erro do ser humano é esquecer que a vida é finita. Fica muito mais fácil selecionar o que de fato é um problema quando temos em mente que isso aqui tem prazo de validade".

Maíra Cardi fica noiva de Thiago Nigro logo após se batizar

A coach Maíra Cardi revelou que foi pedida em casamento por Thiago Nigro nas águas do Rio Jordão. Eles viajaram até o local para que ela fosse batizada e ele escolheu este momento para fazer o pedido especial. Os dois anunciaram o início do relacionamento há apenas dois meses e já decidiram ficar noivos!

Nas redes sociais, a estrela relatou como tudo aconteceu e exibiu a foto do seu anel de noivado. Ela contou que viajou com o amado para se batizar na religião cristã e foi surpreendida quando o amado ficou de joelhos para pedi-la em casamento.

"Nasci de novo! E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira. Tinha que ser através da vida dele. Sim, foi através da vida dele que Deus agiu, usando sua vida com muito amor para me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Não é só sobre querer, não é sobre saber, nem entender. Não se trata só de dar conta de tudo que entendeu e agora sabe. É sobre sentir que chegou a sua hora! Esse dia sempre será marcado para o resto da minha vida. Nasci de novo, fazendo uma aliança com Deus e outra com ele!", disse ela.

E completou: "Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que esse para me pedir em casamento! Ainda emocionada e com o coração acelerado do batismo, as primeiras palavras que ouvi foram as suas, se declarando de uma forma mágica e única que jamais vivi. Terminando ajoelhado, com uma caixinha azul no Rio Jordão! Eu pensei: "Deus, eu acabei de entregar totalmente a minha vida ao Senhor e já tenho esse homem maravilhoso, que vai muito além do que pedi, aos meus pés, nesse lugar, nesse dia e dessa forma tão inesquecível... Deus é bom o tempo todo, nunca duvide dos seus sonhos. Nada é impossível para Deus, nada! Te amo por toda vida, meu amor! Obrigada por me fazer a cada dia uma pessoa melhor!"".

Por fim, Cardi declarou o que sentiu com esta realização em sua vida pessoal. "Obrigada por me ensinar a ser mulher, por pegar as minhas armas e dizer no meu ouvido que agora quem luta é você... Eu já estava extremamente exausta, mas algo lá no fundo me dizia: "só vai". Eu ainda não sei tudo o que Deus tem preparado para nós, mas sei como Ele me treinou a vida inteira. Então, estou pronta para viver o resto da vida ao seu lado", contou.