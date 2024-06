Eliana tem um apartamento milionário no RJ. Conheça o local!

A apresentadora Eliana já tem um apartamento milionário e luxuoso para ficar no Rio de Janeiro após assinar o contrato com a Globo. Veja as fotos

A apresentadora Eliana é dona de um apartamento milionário no Rio de Janeiro. Agora que assinou o contrato com a Globo, ela pode ter que ir para a cidade fluminense com mais frequência - já que vive em São Paulo - e possui um local sofisticado para viver por lá. Que tal conhecer o apartamento dela?

Eliana já mostrou o seu apartamento de luxo na TV. Em uma entrevista no Programa Eliana, do SBT, ela recebeu a apresentadora Angélica em seu lar. A propriedade é um apartamento duplex com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade.

O apartamento é avaliado em R$ 6 milhões e tem cinco suítes, além de uma área social ampla.

Conheça o apartamento de Eliana:

Eliana é da Globo!

Na última quinta-feira, 27, a apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo. Ela e a emissora carioca anunciaram que o contrato está assinado e ela já tem data para sua primeira aparição no canal.

Eliana gravou uma entrevista especial para o programa Fantástico, que será exibida no domingo, 30, na qual vai contar mais detalhes da novidade e falar sobre sua família. Vale lembrar que ela se despediu do SBT no domingo, 23, após 15 anos de trabalho na emissora de Silvio Santos.

A repórter Renata Capucci falou sobre como foi entrevistar Eliana para o Fantástico. "Foram assim os nossos encontros: ensolarados! Uma conexão muito bacana entre duas mulheres da mesma idade. A da esquerda muito feliz em ter o privilégio de entrevistar a da direita em um momento tão especial da vida dela. Que este pontapé inicial na TV Globo pela telinha fantástica do Show da Vida só te traga sorte, satisfação, sorrisos e ainda mais sucesso, nossa tão querida Eliana. Você é muito especial", escreveu ela, acrescentando a hashtag bem-vinda.

Nos comentários, Eliana fez questão de retribuir o carinho. "Honrada com este encontro. Essa força feminina é transformadora. Renata Capucci, obrigada por tanta generosidade e carinho. Até domingo no Show da Vida", escreveu a apresentadora.