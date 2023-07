Quem é a mãe de Matheus Vargas? Leonardo engravidou cantora ao mesmo tempo que esposa

Quem é a mãe de Matheus Vargas? Conheça a cantora Liz Vargas, que hoje é consultora de imagem

Nos últimos dias, um dos filhos do cantor Leonardo está bombando nas redes sociais. Trata-se do bonitão Matheus Vargas, que assim com o pai famoso é cantor sertanejo e inclusive acabou de lançar um novo hit.

Por isso, muitos começaram a se perguntar: afinal, quem é a mãe do cantor? Ela é a consultora de imagem Liz Vargas, que na época em que conheceu o cantor era integrante do grupo Banana Split.

Nas redes sociais, ela contou recentemente que os dois tem uma relação amistosa. "Passou a época e vivemos tudo o que tínhamos para viver. Namoramos pouco tempo. Hoje temos uma boa relação, temos um laço eterno, mas a gente só conversa quando é preciso", declarou ela após a insistência dos fãs.

Recentemente, ela inclusive declarou em uma entrevista para um canal que não gostaria que ele fosse cantor porque o meio é muito complicado. “Ele cresceu nesse ambiente de música, não teve jeito. Começou muito cedo e se frustrou muito cedo também. Não é algo fácil entrara nesse mercado da música. Eu, na verdade, sinto uma culpinha lá no fundo porque sempre fui contra. Nunca quis que ele cantasse”, disse ela.

Atualmente, Matheus Vargas tem 25 anos - exatamente a mesma idade que Zé Felipe. Namorador, o sertanejo Leonardo engravidou a mãe do cantor e sua atual esposa, Poliana Rocha, quase ao mesmo tempo.

Boatos de romance

Recentemente, Matheus Vargas se envolveu em boatos de um suposto romance com a modelo Hariany Almeida. Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a assessoria da ex-participante do BBB 19 afirmou que os dois apenas"estão se conhecendo" e até então não seria "nada sério". A goiana, que está solteira desde fevereiro deste ano, quando finalizou o noivado com DJ Netto, garante que pretende seguir com o affair "sem rótulos".

