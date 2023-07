Hariany Almeida se pronuncia sobre affair com filho de Leonardo: 'Sem rótulos'

Em declaração à CARAS Brasil, a assessoria de Hariany Almeida confirmou que ex-BBB está vivendo um romance com o cantor Matheus Vargas

Depois de ser alvo de uma série de especulações a respeito de sua vida pessoal, a influenciadora Hariany Almeida (26) confirmou que realmente está vivendo um affair com o cantor Matheus Vargas (27), filho de Leonardo.

Em declaração exclusiva à CARAS Brasil, a assessoria da ex-participante do BBB 19 afirmou que os dois apenas "estão se conhecendo" e até então não seria "nada sério". A goiana, que está solteira desde fevereiro deste ano, quando finalizou o noivado com DJ Netto, garante que pretende seguir com o affair "sem rótulos".

Apesar do descompromisso entre os dois, aos poucos a beldade tem se integrado à família do cantor. Ela, que protagonizou o clipe Raparigueiro, novo single do sertanejo, chegou a ser vista na Fazenda Talismã, local em que Leonardo mora ao lado da esposa, Poliana Rocha.

Desde que surgiram os rumores do casal, muitos fãs já estão torcendo para que o romance dê certo. Nos comentários do clipe, internautas perceberam uma certa química entre eles. "Eu tô shipando muito esse casal", disse um. "Senti a química daqui do sul do Maranhão", reagiu outra.

Matheus Vargas é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo musical Banana Split. Ele é bastante próximo de Zé Felipe e seguiu os passos do irmão e do pai ao engatar em uma carreira musical. Nas redes sociais, ele costuma compartilhar momentos ao lado da mãe e das irmãs, além de divulgar seu trabalho.

Vale destacar que há poucos meses Hariany deu uma entrevista à CARAS e revelou que não estava pensando em novos relacionamentos. Ela, que entrou em 2023 planejando casamento com Netto, decidiu que iria se preocupar apenas com a carreira profissional.

"Não quero namorar tão cedo, não pretendo me prender a ninguém, quero e preciso ser muito minha e dos meus projetos, tem muita coisa planejada para 2023 e eu estou ansiosa para colocar em prática, mas é aquilo: solteira sim, sozinha nunca (risos)", finaliza.