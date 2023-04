Hariany Almeida desabafa após término com DJ Netto e revela planos: "Coração em paz"

Em entrevista à CARAS, Hariany Almeida abriu o coração sobre o término com DJ Netto e detalhes de sua vida pessoal

A influenciadora Hariany Almeida (25) ainda está superando o término do seu noivado com o DJ Netto, com quem planejava casamento. A famosa disse que está em uma ótima fase de sua vida e tem aproveitado o tempo livre para focar em novas áreas.

Em conversa com a CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 19 abriu o coração e falou sobre o novo momento. Segundo Hari, ela está "em paz" com seu status de relacionamento. " Nenhum término é fácil, mas hoje estou tranquila e meu coração está em paz, está livre ", iniciou.

"Agora estou ocupando minha cabeça com coisas da minha vida, estou me priorizando e dando mais atenção à minha carreira, meu trabalho", disse a gata, que volta e meia causa uma comoção com postagens quentes.

A morena ainda relembrou como foi ter anunciado a separação de Netto em meio à preparação do Carnaval. Ela confessou que na época não conseguiu aproveitar a data e apenas seguiu realizando os trabalhos pré-agendados.

"Não curti muito, eu ainda estava processando tudo, não conseguia curtir totalmente. Meu Carnaval foi praticamente à trabalho. Curtir, mas não da forma que gostaria de ter curtido", disse ela, que ainda revelou os planos futuros: "No momento não estou focada em relacionamento, estou dedicada a minha carreira e na minha marca que eu quero abrir, em ter meu espaço".

Na época, Hari precisou pedir aos fãs para não criarem muitas especulações sobre o assunto e nem mesmo repercutirem o caso. Segundo ela, o desabafo sincero foi necessário para evitar ainda mais desgaste.

"Já sabia que o povo iria ficar criando muitas teorias e eu estava muito magoada, não queria ficar desgastando meu emocional. Só de falar que terminou já dá para entender, relacionamento é a dois e a gente não precisa ficar explicando nada para ninguém", declarou.

MULHER EMPODERADA NAS REDES SOCIAIS

Com milhares de seguidores em suas redes sociais, Hariany Almeida chama atenção por sua desenvoltura e contato sincero com seus admiradores. Aos 25 anos, ela disse que tem aproveitado sua visibilidade para empoderar ainda mais outras mulheres.

"Tenho várias maneiras de me expressar e a sensualidade é uma delas. Sou uma mulher sensual e quando eu exponho este meu lado, também é para encorajar as mulheres a serem assim também ", disse.

Ela aproveitou para refletir sobre as mudanças que têm acontecido na sociedade e afirmou que a luta contra o machismo tem atraído mudanças, principalmente na internet, onde certos comentários podem ganhar grandes proporções.

"Antigamente a gente postava uma foto de biquíni e já era taxada de várias coisas, hoje em dia, não. Você já consegue mostrar um lado totalmente diferente, mas toda mulher tem sua beleza sensual. O negócio é que eu gosto de colocar a minha para fora e ter um mood para cada momento", finalizou.