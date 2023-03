De biquíni, Hariany exibe corpão escultural enquanto renova bronzeado

Influenciadora Hariany aproveitou o dia de muito sol no interior de Goiás para renovar o bronzeado

Nesta segunda-feira, 13, a influenciadora digital e ex-sister Hariany Almeida decidiu aproveitar os dias de folga com muito sol no interior do estado de Goiás para renovar seu bronzeado. Com um biquíni branco, a musa colocou seu corpão escultural para jogo e deixou seus seguidores babando.

“Calmaria”, escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. A influenciadora surgiu exibindo seu corpão maravilhoso em um biquíni branco enquanto aproveitava sua estadia em um hotel na cidade de Buriti Alegre.

Os comentários foram lotados de elogios para Hariany. “Mulher linda pelo amor de Deus”, exaltou uma seguidora. “Você é simplesmente tão bonita”, exclamou uma outra internauta. “Poxa vida, mano, que mulher é essa”, escreveu um terceiro fã. Além das milhares de palminhas, emojis de corações e carinhas de apaixonadas enviados para enaltecer a beleza da influenciadora.

Veja a publicação da influenciadora e ex-BBB Hariany Almeida exibindo seu corpão incrível enquanto renova o bronzeado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)



Chegou ao fim!

Parece que o relacionamento entre Hariany Almeida e DJ Netto chegou ao fim. Após diversos boatos do rompimento espalhados pela web, a ex-BBB resolveu se pronunciar em suas redes sociais. "Tô vindo aqui avisar aos meus fãs e a todos que torciam por mim e o Netto que nossa história está se encerrando por aqui”, começou ela. Em seguida, a morena afirmou que ainda está processando tudo que está acontecendo. “Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um na vida do outro nesse tempo em que estivemos juntos”, declarou.