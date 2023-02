Acabou! DJ Netto faz apelo após fim de noivado com Hariany Almeida

Após 5 meses de noivado, DJ Netto e a ex-BBB Hariany Almeida colocaram um ponto final na relação

A ex-BBB Hariany Almeida (25) pegou todos de surpresa no último domingo, 19, ao anunciar o fim de seu noivado de cinco meses com o DJ Netto através de um comunicado sincero nas redes sociais. Mas nesta sexta-feira, 24, foi a vez do músico se pronunciar sobre o término da relação com direito a um apelo aos fãs do casal.

Por meio de um stories, DJ Netto confirmou o ponto final: “Essa é a primeira e última vez que falo sobre isso aqui. Como a Hari já havia postado anteriormente, não estamos mais juntos. Espero que o carinho de vocês por você continue nessa nova fase. Felicidade para nós”, esclareceu no texto de forma discreta, pedindo o apoio dos fãs durante o momento delicado.

DJ Netto se pronuncia sobre término de noivado com Hariany - Reprodução/Instagram

Enquanto isso, Hariany, que declarou estar “sem chão” ao anunciar o término da relação, mostrou que está se recuperando com o apoio das amigas. A influenciadora compartilhou um registro de biquíni em seu Instagram curtindo uma praia carioca: “Olha esse clima, olha esse céuzinho, sem nenhuma nuvem”, vibrou a paisagem paradisíaca: “Tudo o que eu estava precisando na minha vida”.

Hariany Almeida curte praia com as amigas - Reprodução/Instagram

Na última semana, Hariany Almeida usou as redes sociais para declarar o fim de seu relacionamento com o DJ Netto. Abalada, ela foi sincera ao compartilhar com o público a notícia delicada. "Tô vindo aqui avisar aos meus fãs e a todos que torciam por mim e o Netto que nossa história está se encerrando por aqui”, iniciou o desabafo.

A morena ainda afirmou que ainda está processando tudo que está acontecendo. “Estou sem chão, me recompondo, não é fácil terminar um relacionamento assim. O motivo só cabe a nós dois, somamos muito um na vida do outro nesse tempo em que estivemos juntos”, disse com gratidão sobre o ex.