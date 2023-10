Luto! Filho de jogador de futebol brasileiro morre aos 3 anos de idade

O jogador de futebol Naldo Pereira, que já jogou no Grêmio e no Cruzeiro, perdeu o seu filho, que faleceu aos 3 anos de idade após tragédia

A família do jogador de futebol brasileiro Naldo Pereira está de luto! O filho dele, Davi, faleceu aos 3 anos de idade. O menino foi vítima de acidente de trânsito e não resistiu aos ferimentos depois de pouco mais de um mês internado.

O acidente aconteceu no dia 7 de setembro na cidade de Antália, quando dois carros e uma bicicleta colidiram. O menino chegou a passar por uma cirurgia e ficou na UTI, mas veio à óbito.

A morte da criança foi confirmada pelo atual time do jogador brasileiro, o Antalyaspor, na Turquia. “Não o esqueceremos, Davi! Recebemos, com profunda tristeza, a notícia do falecimento do filho do nosso jogador de futebol Naldo Pereira, o Davi, que sofreu um acidente no mês passado. Expressamos as nossas condolências ao nosso jogador Naldo e a sua família, especialmente aos seus torcedores, familiares e comunidade”, informaram nas redes sociais.

Quando estava no Brasil, Naldo jogou pelos times Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio. Logo depois, ele foi jogar na Europa.

Davi era fruto do relacionamento de Naldo com Juliana Tilatti.

Seni unutmayacağız Davi!



Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.



Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza… pic.twitter.com/JHRaKqbjfx — Antalyaspor (@Antalyaspor) October 16, 2023

View this post on Instagram A post shared by Naldo oficial (@naldo.n5)

Outra morte de criança

A influenciadora digital de viagens Christine Tran Ferguson, que vive em Nova York, Estados Unidos, e é a criadora do perfil Tour de Lust, comoveu os seus seguidores ao anunciar a morte do seu filho, Asher, de apenas 15 meses de vida (1 ano e 3 meses), fruto do casamento com Ryan Ferguson. Ela anunciou que o bebê partiu após um período internado na UTI, mas não revelou qual foi a causa da morte.

Em seu texto comovente, ela começou falando sobre o mêsversario do bebê e a saudade que sente dele. "Você faz 15 meses hoje, meu anjinho. Mamãe e papai te amam tanto, você nos trouxe tanta alegria e completou nossa família. Eu nunca soube quanto amor e felicidade eu poderia ter até você entrar em nosso vida. Você é o garotinho mais inteligente e feliz que já conheci", disse ela, e completou: "Meu coração está totalmente partido e despedaçado em um milhão de pedaços. Nunca vou entender o porquê. Nada faz sentido, ainda estou em choque, só quero acordar desse pesadelo inimaginável e ter você de volta meus braços".

Então, a influencer refletiu e questionou a morte precoce do filho. "Por que isso está acontecendo conosco, por que Asher?? Você não merecia nada disso. Perder você é a experiência mais difícil que mamãe e papai já tiveram que suportar. Cada dia tem sido uma tortura sem você, essa dor é insuportável. Eu ainda sinto que você vai reaparecer, mas nossa casa está tão quieta e vazia sem você. Parte de mim morreu com você. Estou com o coração partido, sem ideia de como viver uma vida sem você. Seu quarto está vazio, suas coisas intocadas. Não há dor que se compare a perder um filho e não acredito que isso aconteceu conosco".

Por fim, Christine Tran Ferguson declarou: "Eu só quero tanto você de volta, mas você nunca volta para casa e isso está me matando. Nós nos sentimos tão perdidos sem você e sentimos tanto a sua falta. Eu rezei pelo milagre, para que VOCÊ fosse o milagre, para que você voltasse para nós. Meu coração dói por você a cada segundo. Você nunca será esquecido. Nós levaremos você a todos os lugares que formos. Nós amamos muito você, meu doce menino, rezo para poder vê-lo em breve".