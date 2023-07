Influenciadora de viagens anuncia a morte do filho de 1 ano: 'Meu coração dói'

A influenciadora de viagens Christine Tran Ferguson comove ao falar da morte do filho de apenas 1 ano de vida: 'Só quero acordar desse pesadelo inimaginável'

A influenciadora digital de viagens Christine Tran Ferguson, que vive em Nova York, Estados Unidos, e é a criadora do perfil Tour de Lust, comoveu os seus seguidores nesta quinta-feira, 20, ao anunciar a morte do seu filho, Asher, de apenas 15 meses de vida (1 ano e 3 meses), fruto do casamento com Ryan Ferguson. Ela anunciou que o bebê partiu após um período internado na UTI, mas não revelou qual foi a causa da morte.

Em seu texto comovente, ela começou falando sobre o mêsversario do bebê e a saudade que sente dele. "Você faz 15 meses hoje, meu anjinho. Mamãe e papai te amam tanto, você nos trouxe tanta alegria e completou nossa família. Eu nunca soube quanto amor e felicidade eu poderia ter até você entrar em nosso vida. Você é o garotinho mais inteligente e feliz que já conheci", disse ela, e completou: "Meu coração está totalmente partido e despedaçado em um milhão de pedaços. Nunca vou entender o porquê. Nada faz sentido, ainda estou em choque, só quero acordar desse pesadelo inimaginável e ter você de volta meus braços".

Então, a influencer refletiu e questionou a morte precoce do filho. "Por que isso está acontecendo conosco, por que Asher?? Você não merecia nada disso. Perder você é a experiência mais difícil que mamãe e papai já tiveram que suportar. Cada dia tem sido uma tortura sem você, essa dor é insuportável. Eu ainda sinto que você vai reaparecer, mas nossa casa está tão quieta e vazia sem você. Parte de mim morreu com você. Estou com o coração partido, sem ideia de como viver uma vida sem você. Seu quarto está vazio, suas coisas intocadas. Não há dor que se compare a perder um filho e não acredito que isso aconteceu conosco".

Por fim, Christine Tran Ferguson declarou: "Eu só quero tanto você de volta, mas você nunca volta para casa e isso está me matando. Nós nos sentimos tão perdidos sem você e sentimos tanto a sua falta. Eu rezei pelo milagre, para que VOCÊ fosse o milagre, para que você voltasse para nós. Meu coração dói por você a cada segundo. Você nunca será esquecido. Nós levaremos você a todos os lugares que formos. Nós amamos muito você, meu doce menino, rezo para poder vê-lo em breve".

Cissa Guimarães relembra a morte do filho caçula

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães comoveu seus seguidores nesta quinta-feira, 20, ao relembrar os 13 anos da morte do seu filho caçula, Rafael Mascarenhas. O rapaz faleceu aos 18 anos após ser atropelado em um túnel no Rio de Janeiro enquanto andava de skate com os amigos. Agora, a mãe dele relembrou a data da despedida do filho e falou sobre o que sente ao pensar nele.

"20 de Julho. Data inesquecível. Infinitamente dolorosa, mas ao mesmo tempo uma data de Luz! Hoje nosso Anjo Rafael faz 13 anos! Entrando na adolescência virando Anjo cada vez maior,parrudo,grande, tomando conta de todos nós cada vez mais. Sinto IMENSA, INFINITA falta física tua filho, mas tb sinto tua IMENSA E INFINITA presença e PROTEÇÃO ESPIRITUAL. Quando me sinto sozinha me lembro q nunca estarei sozinha! Que ideia maluca! Eu tenho você, meu Anjo, que está comigo eternamente! Sinto teus sinais e meu coração quase explode de Amor e gratidão! Obrigada por me manda-los, sei q não deve ser fácil manter contato, mas você sempre dá um jeito e eu digo: Oi Rafa, que saudades tuas, obrigada por me fazer te sentir tão perto!!!", disse ela.

E completou: "Parabéns meu Anjo de Amor, quanta honra e privilégio eu tenho em ser tua mãe, em ter sido teu ventre, tua primeira morada. Obrigada meu Amor e feliz aniversário de Anjo, com muita PAZ e muita Luzzzzz para você! Salve nosso Anjo Rafael, imenso demais para ser só meu".