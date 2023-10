Com a filha, Viih Tube e Eliezer surgem fantasiados para o Halloween

Em clima de Halloween, Viih Tube e Eliezer mostram tema escolhido para se fantasiarem com a filha

Os papais Viih Tube e Eliezer surpreenderam com mais um tema escolhido para se fantasiarem com a filha, Lua, de seis meses. Neste sábado, 14, os ex-BBBs compartilharam cliques fofíssimos com a pequena e encantaram com as roupas.

Após se vestirem nos últimos dias de Família Dinossauro para comemorarem o mesversário da herdeira, o casal surgiu caracterizado dos personagens de Procurando Nemo. Lua então apareceu com a fantasia de Dori.

"Pensaram que não ia ter nossa princesa com fantasia de Halloween? Continue a nadar, continue a nadar", disseram ao surgirem com a menina dando um show de simpatia e charme.

Ainda neste sábado, 14, Viih Tube provou como Lua está ficando mais parecida com ela ao resgatar uma foto de quando era bebê.

Recentemente, Eliezer explicou em suas redes sociais o motivo de não mostrar tanto a filha em seu perfil. Segundo o influenciador, as críticas que diversos seguidores fazem à pequena de 6 meses são o motivo da pouca presença da menina no perfil do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer revela detalhes de compra de mansão com Viih Tube

Recentemente, Eliezer falou sobre a compra e revelou detalhes da transação milionária. O influenciador então explicou que demoraram um pouco para pegarem a chave por conta de algumas burocracias.

"Pra quem tá perguntando se é 'outra' casa... Não! É a mesma que escolhemos e compramos antes da Lua nascer, mas demorou pra sair porque eu tive que juntar um dinheiro pra pagar minha parte, teve processo burocrático de documentação, teve o tempo do banco... aí de fato só pegamos a chave ontem e a gente tá no céu", declarou o ex-BBB.

Antes de reformarem a propriedade, localizada no mesmo condomínio da mansão de Bianca Andrade, a Boca Rosa, eles exibiram detalhes do local em um vídeo no YouTube. Viih Tube então mostrou no registro que o novo lar é bem tranquilo, não tendo vizinhos ao redor. A propriedade imensa conta com horta, piscina, sauna, vários quartos e até um espaço onde será construída a brinquedoteca de Lua.