Arthur Aguiar divide clique encantador com o filho, Gabriel

O ator e campeão do BBB 22 Arthur Aguiar encantou os fãs ao postar um novo clique do filho caçula, Gabriel, de quatro meses

Arthur Aguiar encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta segunda-feira, 24, ao compartilhar um clique encantador com o filho, Gabriel, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jheny Santucci.

Na foto postada nos Stories do Instagram, o ator e campeão do BBB 22, da TV Globo, aparece sentado na sala da sua casa e com o herdeiro no colo, que está usando um look todo azul e dando um lindo sorriso. "Bom dia", escreveu o papai coruja na legenda.

Gabriel, vale dizer, completou quatro meses de vida no último dia 16 e ganhou uma festa com o tema 'safari'. Na ocasião, Arthur mostrou o caçula e a filha mais velha, Sophia, de cinco anos, de sua relação com Maíra Cardi, usando uma roupa de girafa. "Comemorando os 4 meses do Gab da melhor forma possível, nossa família coladinha!! A maior riqueza que existe. Quem aí concorda que temos aqui as girafinhas mais lindas e fofas de todo o Safari??", disse ele.

Confira:

Arthur com o filho, Gabriel - Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar usa método curioso para curar infecção no olho

Sofrendo com uma infecção no olho, o ator Arthur Aguiar adotou método curioso para ajudar a curar seu problema mais rápido. O campeão do BBB 22 deixou seus fãs confusos ao passar leite materno de sua namorada, a influenciadora digital Jheny Santucci, para melhorar a inflamação local.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o famoso contou que estava com terçol em um de seus olhos e pediu dicas dos seguidores para ajudar com o inchaço. Pouco tempo depois, ele apareceu entre risadas ao explicar o método curioso compartilhado por alguns internautas. "Eu recebi várias mensagens das pessoas falando para eu passar no meu terçol leite da Jheny, porque falaram que era bom", disse ele. Saiba mais!