Matteus Amaral chama atenção com novas fotos ousadas no Rio Negro: ‘Passada’

Após polêmicas, Matteus Amaral deixa seguidores suspirando com novas fotos de ensaio fotográfico sem roupa nas redes sociais

Na última terça-feira, 25, Matteus Amaral deu o que falar ao publicar novas fotos ousadas em suas redes sociais. Após recentes polêmicas envolvendo sua faculdade, o segundo colocado do Big Brother Brasil 24 deixou seus seguidores suspirando com um ensaio fotográfico sem roupa no Rio Negro, Amazonas.

Através de seu perfil no Instagram, Matteus compartilhou os cliques ao natural feitos à beira do rio e destacou a maneira como utilizou a água para esconder sua intimidade. Inclusive, o ensaio foi realizado pelo fotógrafo Mauro Jorge, que comentou sobre os bastidores das imagens e a experiência com o famoso na legenda.

“Sob o majestoso pôr do sol no nosso querido Rio Negro, em plena harmonia com a natureza, em um cenário quase que de filme, estamos aqui para compartilhar mais um pouco do ensaio com o Matteus”, disse o fotógrafo, que exaltou o vice-campeão do reality show da Globo e não economizou nos elogios durante seu relato.

“Este cenário reflete a beleza e a tranquilidade do momento, capturando a essência entre o Matteus e a natureza, com toda a sua simplicidade genuína. Cada foto deste ensaio revela um pouco mais dessa sintonia única”, completou o profissional, que também acumulou elogios dos seguidores pelas fotografias nos comentários.

Matteus também deixou os fãs babando com sua beleza e recebeu muitas mensagens: “Isabelle mulher, que homem é esse em ai papai?”, uma seguidora brincou com a namorada do jovem, Isabelle Nogueira. “Tá lindo amigo , arrasou demais. Modelo é ele”, outra se derreteu. “Que isso, eu tô passada”, uma terceira exaltou o estudante de engenharia.

Vale lembrar que o gaúcho enfrentou uma polêmica recentemente depois que surgiram evidências de que ele teria fraudado o sistema de cotas para ingressar na faculdade. Para quem não acompanhou, Matteus foi listado como beneficiário de cotas ao ser aprovado em sua faculdade com a identificação racial como 'preto'.

Após o documento vir à tona, o ex-participante do Big BrotherBrasil afirmou que sua inscrição na faculdade foi feita por outra pessoa: “Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política”, disse.

Matteus inicia reforma na casa de sua avó:

Após sua passagem de sucesso pelo BBB 24, Matteus Amaral conseguiu a tão sonhada reforma na casa de sua avó, dona Neuza, em Alegrete, no Rio Grande do Sul. E nesta terça-feira, 25, o ex-brother contou que as obras foram iniciadas no lar de sua família. Em seu perfil oficial do Instagram, Matteus compartilhou um vídeo de sua avó e sua irmã nas obras.