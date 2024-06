Cauã Reymond reage ao ser questionado sobre ‘lista de requisitos para namorada’

Cauã Reymond é questionado sobre os rumores de que teria criado uma lista de requisitos para ter uma namorada e reage

O ator Cauã Reymond teve uma reação inesperada ao ser questionado sobre os rumores de que teria criado uma lista de requisitos para arrumar uma namorada. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ele caiu na risada ao ouvir falar da lista e negou a existência de critérios para se apaixonar.

"Não! Que lista? De onde saiu isso? Tem gente que tem a imaginação fértil”, disse ele entre gargalhadas.

A suposta lista de Cauã Reymond dizia que ele buscava uma mulher com estilo de vida saudável, rotina disciplinada com exercícios e caseira, e ainda precisaria gostar de acordar e dormir cedo.

Cauã Reymond teve seus cachorros envenenados

Nesta sexta-feira, 14, Cauã Reymond comemorou a recuperação de sua cadela, Shakira, que sofreu um envenenamento. Após passar alguns dias internada, a cachorrinha voltou para casa e o ator compartilhou algumas fotos ao lado de sua melhor amiga de quatro patas para mostrar que ela já está bem melhor!

Através do feed no Instagram, Cauã posou sorridente enquanto abraçava a cachorrinha no quintal de casa. Na sequência, o artista compartilhou algumas fotos em que a cadela aparece pegando sol e aparenta estar feliz da vida ao retornar ao lar. Na legenda, ele foi bem direto e não se aprofundou em detalhes, mas deixou claro que o pior já passou.

“Sextou com ela em casa”, Reymond celebrou a recuperação de Shakira e recebeu uma enxurrada de mensagens positivas nos comentários: “Que bom amigo! Não tem amor maior!”, disse um seguidor. “Princesa Shakira de volta com o papai dela! Que notícia maravilhosa!!”, comentou mais um. “Ela vai sentir falta dele”, lamentou outra.