Cauã Reymond celebra recuperação de cadela envenenada e mostra como ela está

Cauã Reymond comemora recuperação de sua cachorrinha e revela como ela está após sofrer envenenamento cruel; veja as fotos

Nesta sexta-feira, 14, Cauã Reymond comemorou a recuperação de sua cadela, Shakira, que sofreu um envenenamento. Após passar alguns dias internada, a cachorrinha voltou para casa e o ator compartilhou algumas fotos ao lado de sua melhor amiga de quatro patas para mostrar que ela já está bem melhor!

Através do feed no Instagram, Cauã posou sorridente enquanto abraçava a cachorrinha no quintal de casa. Na sequência, o artista compartilhou algumas fotos em que a cadela aparece pegando sol e aparenta estar feliz da vida ao retornar ao lar. Na legenda, ele foi bem direto e não se aprofundou em detalhes, mas deixou claro que o pior já passou.

“Sextou com ela em casa”, Reymond celebrou a recuperação de Shakira e recebeu uma enxurrada de mensagens positivas nos comentários: “Que bom amigo! Não tem amor maior!”, disse um seguidor. “Princesa Shakira de volta com o papai dela! Que notícia maravilhosa!!”, comentou mais um. “Ela vai sentir falta dele”, lamentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Vale lembrar que apesar de celebrar a alta de Shakira, Cauã acabou perdendo outro cachorrinho por conta da crueldade. Depois de revelar que seus dois pets foram envenenados, o ator compartilhou a dor de perder um dos animais, Romeu, por conta do envenenamento. Nas redes sociais, ele lamentou o falecimento de seu melhor amigo de quatro patas.

“Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido. Te amo, meu amigo, Memeu. Descansa”, disse o artista. Anteriormente, ele compartilhou que a suspeita é de que seus animais de estimação tenham consumido o veneno junto com um pedaço de carne, mas ainda não sabe quem fez isso com eles e o caso segue em investigação.

Inclusive, Cauã revelou desconfiar que possa ter sido algum criminoso que pretendia invadir sua casa: “Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, e o outro também está muito mal. Provavelmente foi um envenenamento por carne com chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois”, ele lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

