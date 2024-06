Cachorros de Cauã Reymond foram envenenados na casa dele

O ator Cauã Reymond desabafa na internet após ter seus dois cachorros envenenados em sua casa enquanto ele estava fora: ‘Isso é uma maldade’

O ator Cauã Reymond chocou seus seguidores na noite desta sexta-feira, 7, ao anunciar que seus dois cachorros, Romeu e Shakira, foram envenenados por desconhecidos enquanto estavam em casa. O artista contou que foi chamado para voltar para casa rapidamente ao receber a notícia de que os cachorros estavam passando mal.

O artista disse que a suspeita é que eles tenham consumido o veneno junto com um pedaço de carne, mas ainda não sabe quem fez isso com eles. Inclusive, ele desconfia que possa ter sido algum criminoso que pretendia invadir sua casa.

"Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, e o outro também está muito mal. Provavelmente foi um envenenamento por carne com chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso. Eu não consigo entender. Mas quem fez isso é uma maldade”, disse ele.

E completou: "Quem tem bichinho em casa e cuida, ama, gato ou cachorro, qualquer bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado, você não sabe a dor que causa. Eu não desejo nada de mal para ninguém. Mas eu estou muito triste porque eu divido aqui a minha rotina, o Romeu, a Shakira, eu trago eles para vocês”.

Cauã Reymond abre o jogo sobre deixar a filha namorar

O ator Cauã Reymond abriu o coração sobre sua experiência como pai de uma menina, Sofia Massafera, que já está super crescida com 11 anos e é fruto do antigo relacionamento com a atriz Grazi Massafera. Além de revelar detalhes sobre seu relacionamento com a herdeira na adolescência, ele também entregou que não é nada ciumento.

Em entrevista ao jornal Extra, Cauã contou que está pronto para apoiar a filha quando ela decidir iniciar sua vida amorosa no futuro: "Alguém falou que eu seria um pai ciumento, mas não sou. Quero que minha filha traga o namorado ou a namorada para casa e se sinta confortável, sem achar que o pai é chato", disse o ator. "Atualmente é a fase que eu tô mais próximo dela. Com ela chegando à adolescência, nosso diálogo agora é muito claro. Sinto que nossas conversas estão cada vez mais maduras e, ao mesmo tempo, divertidas", detalhou.