Cauã Reymond mostra situação de sua cachorra após envenenamento

Após perder um de seus cachorros por envenenamento, Cauã Reymond mostra a situação da pet sobrevivente; veja como ela está

O ator Cauã Reymond mostrou nesta segunda-feira, 10, como está sua cachorra Shakira após ela ter sido envenenada nos últimos dias ao lado do outro cão do famoso, Romeu, que não resistiu e acabou falecendo depois do ato maldoso que alguém fez contra eles.

Em sua rede social, o artista postou um vídeo da pet se recuperando e falou como ela está. Felizmente, a cachorra apareceu ativa e brincando com um ursinho de pelúcia. Ainda deitada, Shakira encantou ao fazer a aparição bem.

"Ela tá melhorando", atualizou Cauã Reymond os internautas ao compartilhar o registro. Nos comentários, os seguidores vibraram com o bem-estar da menina. "Amém! Que felicidade Cauã", disse Susana Vieira. "Que bom", falou Ivete Sangalo.

Para quem não sabe, os cachorros de Cauã Reymond, Romeu e Shakira, foram envenenados na última sexta-feira, 7. O ator encontrou os cachorros já em estado grave ao chegar em casa. Ele acredita que a situação tenha acontecido em uma tentativa de assalto à residência, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond lamenta morte trágica de cachorro por envenenamento

Na tarde deste sábado, 8, Cauã Reymond usou as redes sociais para desabafar após a morte trágica de seu cachorro, Romeu, que foi vítima de envenenamento. Depois de revelar que seus dois pets sofreram com a crueldade de desconhecidos, o ator compartilhou a dor de perder um dos animais e lamentou a perda de seu melhor amigo de quatro patas.

Através de seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou um compilado de fotos e vídeos antigos em que aparece brincando, caminhando e curtindo ao lado de Romeu. Na legenda, ele desabafou sobre a partida precoce e se despediu do pet: "Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido", disse o ator.

"Te amo, meu amigo, Memeu. Descansa", Reymond completou a despedida e ganhou o apoio de amigos e celebridades nos comentários. Vale mencionar que além de Romeu, a outra cachorrinha do ator, chamada Shakira, também foi envenenada por desconhecidos e está lutando pela vida, conforme relatado pelo ator em suas redes sociais.