Pedro Scooby revela se dono de cachorro resgatado apareceu: ‘Olha onde está’

Na noite da última terça-feira, 21, Pedro Scooby compartilhou novos detalhes sobre o cachorro que foi resgatado das enchentes no Rio Grande do Sul, o Eldorado. Em suas redes sociais, o surfista esclareceu que o dono do animalzinho não aparece e ele segue em casa com sua família, inclusive, o pet já até ganhou um novo apelido.

Através dos stories do Instagram, Scooby apareceu ao lado da esposa, a modelo Cintia Dicker, para responder às dúvidas dos seguidores sobre o cachorrinho: "Todo mundo querendo saber onde está o Dodô”, o surfista revelou que estava recebendo comentários sobre o paradeiro do cachorro, que recebeu o apelido de Dodô.

"Olha onde está", disse Cintia. Na sequência, Pedro apareceu brincando com o pet e explicou: "Ele está aqui, está cheiroso, tomou banho, está de gravata e com o cabelo mais brilhoso que o nosso. [Quer dizer, com] o pelo, né? (risos)", o atleta brincou e mostrou que o cachorrinho já está se adaptando a sua nova família no Rio de Janeiro.

Pedro Scooby fala sobre cachorro resgatado no RS - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, além de resgatar centenas de pessoas das enchentes que atingiram a região sul do país, o surfista salvou vários cachorros. Um deles, segundo o atleta, o adotou durante os resgates e ganhou o nome de Eldorado. Comovido com a situação, Scooby decidiu adotar o pet e levá-lo para casa com sua família.

Após essa decisão, Pedro recebeu questionamentos dos seguidores sobre a possibilidade do cachorro já ter um dono e o que faria se ele aparecesse. Scooby esclareceu que está ciente dessa possibilidade e, se isso ocorrer, tomará uma atitude: "Quando adota assim é um lar temporário! Se o dono aparecer eu levo de volta!", prometeu ele.

Pedro Scooby encanta ao mostrar momento divertido com a filha:

O surfista Pedro Scooby dividiu com os seguidores alguns registros fofíssimos com a filha caçula, Aurora, de 1 aninho de vida. A pequena, fruto de seu casamento com a modelo e influenciadora digital Cintia Dicker, roubou a cena ao surgir junto com o ex-BBB durante um momento de treino em casa após ele retornar do Rio Grande do Sul.

No vídeo compartilhado por Scooby em seus stories no Instagram, a bebê aparece encantada enquanto observa o pai se exercitando. "Ela gosta de treinar com o papai", se derreteu o atleta na legenda da postagem. Vale lembrar que além de Aurora, o surfista também é pai de mais três filhos: Dom, de 12 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 8, frutos do antigo casamento com Luana Piovani.