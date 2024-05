Pedro Scooby mostra novo membro da família em sua mansão após resgate no RS

Ao retornar para o Rio de Janeiro, Pedro Scooby mostra cachorro que resgatou nas enchentes do Rio Grande do Sul em sua mansão com o filho, Dom

Após ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Pedro Scooby retornou para casa e compartilhou uma novidade nas redes sociais neste domingo, 12. O surfista contou que o cachorro que ele resgatou na região afetadas pela tragédia já está acomodado em sua mansão no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa, Cintia Dicker, e os filhos Aurora e Dom.

Através dos stories do Instagram, Pedro contou que já estava em casa e mostrou o novo membro da família na área externa de sua mansão: “Ah, vem cá cara. Quem é o mais novo Playboy do Rio de Janeiro? Gosta de carinho, tá abanando até rabinho”, ele se derreteu enquanto mostrava o pet, que ganhou o nome de Eldorado.

Vale lembrar que Scooby decidiu adotar o animal depois que sentiu uma conexão ‘muito maneira’ durante os resgates: "Teve um cachorro que, no resgate, ficou no meu colinho no jet-ski. Eu ainda falei: 'ah, ele me adotou', ele contou em suas redes sociais. Mas em meio a correria, o surfista acabou perdendo o bichinho e ficou desesperado.

"Comecei a perguntar para todo mundo lá, e achamos! Estou indo buscá-lo, certeza que é ele. E ele vai comigo para o Rio de Janeiro. Se acabar encontrando o dono, ele vai ter que provar que é o dono, e aí eu trago ele de volta", contou o atleta, que agora já levou o cachorro e apresentou o pet para seu filho mais velho, Dom, que é fruto do relacionamento com Luana Piovani e agora mora com o pai no RJ.

É válido mencionar que Pedro Scooby decidiu retornar para casa no último sábado, 11: "A gente está em alerta, se precisar, a gente volta. Mas espero que não precise. Se eu não precisar voltar, é porque está ficando tudo bem", declarou Scooby, explicando que os jet skis levados até o RS continuarão nos locais com outras pessoas para ajudar os locais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Chianca "Chumbo" (@lucaschumbo)

Pedro Scooby é surpreendido com pergunta indiscreta sobre Luana Piovani:

O surfista Pedro Scooby está no Rio Grande do Sul desde o início da semana para fazer parte do time de voluntários nas ações de resgate das pessoas e animais ilhados na enchente. Porém, ele foi surpreendido com uma pergunta indiscreta de um morador da região. Um voluntário fez uma live para pedir doações e chamou Scooby para participar.

"Scooby, dá uma puxada aqui só para a galera puxar o pix para comprar o motor”, disse o homem. E o surfista aceitou: “Galera, ajuda o parceiro aqui com um pix para comprar o motor”. Logo depois, o senhor surpreendeu ao fazer uma pergunta inusitada sobre a ex-mulher de Scooby, a atriz Luana Piovani; confira o vídeo.