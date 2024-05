Luísa Sonza mostra como está gata que adotou após resgate em enchente do RS

A cantora Luísa Sonza adotou uma gatinha resgatada das enchentes do Rio Grande do Sul e mostrou como está o animal, que recebeu o nome de Elis Regina

A cantora Luísa Sonza adotou uma gatinha resgatada das enchentes do Rio Grande do Sul. Após sua viagem ao estado gaúcho, ela compartilhou fotos e vídeos em seu perfil no Instagram e mostrou como está o animal, que recebeu o nome de Elis Regina.

"Elis, a gatinha que eu adotei, gritava pedindo ajuda pra ser resgatada e agora tá aqui, dormindo do meu lado, de banho tomado, no quentinho. Ainda é um caminho longo, corremos o risco de novos alagamentos, peço aqui pra que não esqueçam das pessoas e dos animais que estão lá, muitos ainda ilhados e em condições precárias. Temos um imenso trabalho pela frente", atualizou a cantora.

Luísa Sonza dá detalhes de sua viagem ao RS

Na publicação, Luísa também falou sobre os dias que passou na região. "Precisava ver pessoalmente tudo que está acontecendo e tudo que estamos fazendo pelo Rio Grande do Sul. Visitei alguns abrigos que apadrinhamos ou estamos ajudando (não postarei tudo aqui pra preservar as pessoas que estão neles) e também visitei locais de doação e arrecadação, como a CUFA e a força aérea brasileira. Vi uma destruição que nunca tinha visto antes, é devastador pra qualquer gaúcho e brasileiro", escreveu.

E completou: "Ao mesmo tempo vi o que sempre vi no meu estado, um povo aguerrido, forte, que não foge à luta, que ainda tem força pra reerguer tudo mesmo com lágrima no olho, voluntários que não tem mais suas casas mas que estão todo dia trabalhando pra ajudar o outro, muita força de vontade e coragem junto com anjos de todo o país, trabalhando dia e noite sem dormir, trazendo esperança na humanidade. Vi olhares desesperados dos animais, que clamam por carinho". Por fim, a loira desejou aos atingidos pelas enchentes "amor e trabalho pra ajudar a reconstruir a vida e dignidade de cada um".