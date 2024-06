Mari Gonzalez abre o jogo sobre vida amorosa e expõe cantada de famoso

A influenciadora Mari Gonzalez abriu o jogo sobre sua vida amorosa antes do namoro com o cantor Pipo Marques, filho de Bell Marques

A influenciadora Mari Gonzalez abriu o jogo sobre sua vida amorosa antes do namoro com o cantor Pipo Marques, filho de Bell Marques. Em entrevista a Fernanda Bande e Giovanna Pitel no Na Cama com Pitanda, do Multishow, ela detalhou a fase solteira e relembrou uma cantada que recebeu de Enzo Celulari.

"Eu namorei muito tempo, namorei dos 13 aos 21. Depois estava namorando com o meu ex, que eu fiquei oito anos. Então eu não tinha curtido muito. Depois desse último relacionamento que eu falei 'agora vou aproveitar, estou solteira'", disse ela.

Em seguida, falou que prefere o flerte às antigas. "Mas, quando eu fiquei solteira, estava muito diferente de quando eu comecei a namorar, na minha época antiga. Hoje é diferente, as pessoas flertam muito na internet. Não é muito do téti a téti. E aí era aquela conversinha no direct...", opinou.

Durante o papo, a influencer ainda expôs algumas cantadas que já recebeu, incluindo de gente famosa, com Enzo Celulari. "Ele mandou: 'amei esse brinco'. Bombou, de quando eu fiquei solteira. Aí eu falei: 'o brinco'?! Sei...", brincou a artista.

Pipo Marques diz que já ficou com Mari Gonzalez no passado

Há alguns meses, surgiram rumores sobre o affair entre Mari Gonzalez e Pipo Marques, o que se confirmou após os dois compartilharem fotos juntos durante uma viagem pela Europa. Em entrevista recente ao GShow, o cantor contou que os dois já se conheciam e, inclusive, já tinham ficado antes.

"A gente já se conhecia há muito tempo, desde que ela morava em Salvador, acho que há 10, 11 anos. A gente era próximo, já tínhamos ficado antes, mas nada sério. Há poucos meses voltamos a nos aproximar e tem se aproximado cada vez mais", disse ele.

O reencontro foi por acaso, mas o filho de Bell Marques que tomou a inciativa de se aproximar. "Foi por acaso que nos reencontramos em Salvador, acho que foi no aniversário dos pais dela. Fui eu que fui atrás dela", disse.