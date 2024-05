Luísa Sonza adota vítima da enchente do Rio Grande do Sul: 'Filhinha'

Boa ação! Gaúcha, cantora Luísa Sonza adota vítima de tragédia e fala sobre decisão; cantora contou que houve identificação ao ver gatinha

Gaúcha, a cantora Luísa Sonza está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de arrecadar doações e organizar um show com vários famosos para conseguir dinheiro para o estado, a famosa agora resolveu adotar uma vítima da enchente.

Com vários animais precisando de um novo lar após a tragédia, a famosa se identificou com uma gatinha que pulou vários telhados até conseguir ser resgatada por um barco. A loira então compartilhou que está muito feliz com sua nova filhinha.

"Sim, a @luisasonza vai adotar a Elis Regina, já batizada pela mãe nova! A Elis é uma gatinha guerreira sobrevivente da enchente, enquanto pegávamos a esperança, escutamos ela miando pedindo ajuda, pulou de uns 3 telhados até chegar perto do barco! Luísa, muito obrigada por inspirar milhares de brasileiros pela adoção responsável", contaram sobre a decisão da artista.

Nos comentários, Luísa Sonza reagiu e falou sobre a gatinha. "FILHINHA TAVA CORRENDO PRA ENCONTRAR COM A MAMÃE! NO SEGUNDO QUE A MAMÃE TE VIU, SABIA Q TU ERA MINHA NENÉM! GUERREIRA!", escreveu a cantora.

Após anunciar o festival Salve o Sul para arrecador dinheiro para o estado, a artista recebeu uma crítica e foi defendida pelo ex-marido, o humorista Whindersson Nunes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Molz🇧🇷🐶 (@brumolz)

Pedro Scooby fala sobre cachorro resgatado ter dono

Além de ter resgatado centenas de pessoas das enchentes do Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby salvou cachorros e um deles, segundo o atleta, o adotou durante os resgates, o cãozinho que chamou de Eldorado.

Comovido com a situação, o esposo de Cíntia Dicker resolveu adotar o pet e levá-lo para o Rio de Janeiro. Ao fazer isso, o ex-BBB recebeu questionamentos sobre o cachorro ter um dono e o que ele vai fazer se ele aparecer. Veja mais aqui.