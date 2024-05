Whindersson Nunes defende Luísa Sonza após anúncio dela sobre RS

Após Luísa Sonza ter iniciativa para o Rio Grande do Sul questionada, Whindersson Nunes defende a ex-esposa na rede social; veja

O humorista Whindersson Nunes saiu em defesa de Luísa Sonza após a cantora ser criticada ao anunciar mais uma ajuda para o Rio Grande do Sul. Gaúcha, a famosa está engajada ajudando os conterrâneos e teve um anúncio questionado.

Ao divulgar o evento musical Salve o Sul que fará em junho ao lado de cantores como Lexa, Preta Gil, Pocah, Pedro Sampaio, Lulu Santos e muitos outros nomes conhecidos, a loira recebeu um comentário perguntando sobre ela ter falado que o dinheiro era urgente no momento.

"Não era ela que falava que o dinheiro tinha que ser urgente e para agora?", perguntaram. Foi então que Whindersson Nunes, que também está engajado doando para as vítimas das enchentes, saiu em defesa da ex-esposa.

O influenciador então explicou que a situação do Rio Grande do Sul é urgente e será após as enchentes abaixarem: "Quando a chuva parar e a água baixar, ainda vai ter muito trabalho a fazer".

Ainda nos últimos dias, Whindersson Nunes chamou a atenção ao trocar farpas na rede social com a esposa do presidente Lula, Janja Silva. Tudo começou quando ela compartilhou o resgate do cavalo Caramelo no X, antigo Twitter, para celebrar o sucesso da operação e o influenciador reagiu com ironia.

Quando a chuva parar e a água baixar, ainda vai ter muito trabalho a fazer https://t.co/Ia7eIjCxwhpic.twitter.com/TbPgvcRjib — Whindersson (@whindersson) May 13, 2024

Whindersson Nunes encerra campanha para ajudar o RS e revela valor arrecadado

Assim como diversos famosos, o humorista Whindersson Nunes se mobilizou para ajudar as vítimas das chuvas históricas que atingiram cidades no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Em suas redes sociais, ele revelou que conseguiu arrecadar mais de R$ 3 milhões em doações e anunciou o encerramento de sua campanha.

Whindersson explicou que o valor final será direcionado às doações criadas por influenciadores locais. O comediante enviou um de seus seguranças para um dos lugares atingidos pelas enchentes e relatou que o homem o aconselhou a não se deslocar até o RS devido a situação delicada. Ele ainda explicou o motivo de encerrar o Pix com o valor final arrecadado. Saiba mais aqui.