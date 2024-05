Pedro Scooby fala sobre cachorro resgatado ter dono: 'De volta'

Após levar cachorro resgatado em enchente do RS para sua casa no RJ, Pedro Scooby fala sobre o cão ter dono; surfista esclareceu questionamentos

Além de ter resgatado centenas de pessoas das enchentes do Rio Grande do Sul, o surfista Pedro Scooby salvou cachorros e um deles, segundo o atleta, o adotou durante os resgates, o cãozinho que chamou de Eldorado.

Comovido com a situação, o esposo de Cíntia Dicker resolveu adotar o pet e levá-lo para o Rio de Janeiro. Ao fazer isso, o ex-BBB recebeu questionamentos sobre o cachorro ter um dono e o que ele vai fazer se ele aparecer.

Pedro Scooby então esclareceu que está ciente dessa possibilidade e que se isso ocorrer ele tomará uma atitude. "Quando adota assim é um lar temporário! Se o dono aparecer eu levo de volta!", prometeu ele.

Ainda na última semana, o surfista comoveu ao tomar uma atitude para colaborar no resgate de mais animais. Durante sua passagem no Rio Grande do Sul, ele deu detalhes sobre os resgates e emocionou com sua doação. "No finalzinho, nós achamos um ginásio com uns 20 cachorros. Conseguimos levar todos, foi muito animal!", celebrou uma das conquistas.

Pedro Scooby desabafa após ser acusado de 'querer aparecer'

Neste domingo, 12, Pedro Scooby retornou para casa no Rio de Janeiro após uma semana dedicada a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, ele aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebeu nos últimos dias, inclusive, rebateu as acusações de que estaria tentando se promover em cima da tragédia.

Através dos stories do Instagram, Pedro contou que conseguiu chegar em casa após uma longa viagem e que estava muito cansado. Mesmo assim, o surfista aproveitou a oportunidade para desabafar sobre as controvérsias envolvendo sua viagem. Inicialmente, ele rebateu os comentários sobre estar ‘querendo se aparecer’.

"A gente recrutou nossa equipe, botou nosso jet ski, nosso equipamento que é caro pra caramba, pra jogo. A gente botou tudo do nosso bolso. Gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. Ajudamos a atrair pessoas do Brasil todo pra lá, e a gente fez isso do nosso coração", Scooby iniciou. Saiba mais aqui.