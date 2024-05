Pedro Scooby desabafa após ser acusado de 'querer aparecer' em viagem ao RS

Após acumular críticas, Pedro Scooby abre o coração em desabafo sobre sua viagem para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Neste domingo, 12, Pedro Scooby retornou para casa no Rio de Janeiro após uma semana dedicada a ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, ele aproveitou para desabafar sobre as críticas que recebeu nos últimos dias, inclusive, rebateu as acusações de que estaria tentando se promover em cima da tragédia.

Através dos stories do Instagram, Pedro contou que conseguiu chegar em casa após uma longa viagem e que estava muito cansado. Mesmo assim, o surfista aproveitou a oportunidade para desabafar sobre as controvérsias envolvendo sua viagem. Inicialmente, ele rebateu os comentários sobre estar ‘querendo se aparecer’.

"A gente recrutou nossa equipe, botou nosso jet ski, nosso equipamento que é caro pra caramba, pra jogo. A gente botou tudo do nosso bolso. Gastou dinheiro do nosso bolso pra ir pra lá. A gente chegou lá, recrutou um monte de gente. Ajudamos a atrair pessoas do Brasil todo pra lá, e a gente fez isso do nosso coração", Scooby iniciou.

Na sequência, Pedro não poupou detalhes ao revelar o cenário desolador que encontrou na região: "A gente tava numa água nojenta, com gente morta, com cachorro morto. A gente tava lá pra salvar vidas, e a gente fez isso. E só pra finalizar, graças a Deus eu tenho meus patrocinadores, porque graças a eles eu tenho dinheiro”, completou.

Diante dos rumores de que teria sido pago pelos resgates, ele negou e explicou como ajudou: “Eu pude botar meu equipamento em risco e se precisasse comprar outro. Eu pude ajudar várias pessoas lá, pude ajudar no hospital de campanha que estão fazendo, veterinário para os animais que estão sendo resgatados. Pude ajudar eles e várias outras entidades", disse.

"Hoje, por exemplo, enquanto eu estava vindo para o Rio de Janeiro, uma carreta de água com 35 mil latas está chegando lá hoje, da marca que eu sou sócio. Eu tenho muito orgulho que a gente tenha o projeto, que é levar água potável para os lugares que estão sem acesso, como as estações de tratamento que a gente fez no interior do Ceará", o atleta pontuou.

Por fim, Scooby rebateu as especulações e negou que tenha segundas intenções diante da tragédia: "Então assim, eu não quero nada pra mim. O que eu quero através do meu trabalho, que é pegar onda gigante, o que eu puder dividir com os outros, eu quero, porque essa é minha essência. Tamo junto", concluiu o ex-marido da atriz e apresentadora Luana Piovani.

Vale mencionar que Scooby decidiu retornar para casa no último sábado, 11: "A gente está em alerta, se precisar, a gente volta. Mas espero que não precise. Se eu não precisar voltar, é porque está ficando tudo bem", o surfista explicou que os equipamentos levados até o RS continuarão com outras pessoas para ajudar os locais e que deve retornar caso necessário.

Pedro Scooby mostra novo membro da família:

Após ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Pedro Scooby retornou para casa e compartilhou uma novidade nas redes sociais neste domingo, 12. O surfista contou que o cachorro que ele resgatou na região afetadas pela tragédia já está acomodado em sua mansão no Rio de Janeiro e dividiu um clique do novo pet com seu filho, Dom; confira o registro!