Pedro Scooby comove com atitude para resgatar animais

No Rio Grande do Sul ajudando em resgates, Pedro Scooby comove ao prometer transporte para auxiliar no resgate de bichos

O surfista Pedro Scooby está comovendo com suas ações para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Após aparecer tirando várias pessoas e até animais das águas, o atleta surgiu ao lado de uma das voluntárias que está salvando diversos bichos.

Apontada com um dos nomes responsáveis e ativos na causa dos animais no local, Deise Falci postou uma foto com o ex-BBB nesta quarta-feira, 08, para atualizar que ela recebeu o apoio dele. O surfista então prometeu transporte para que ela continue resgatando os pets.

"Me prometeu que os próximos Jets que chegarem ele vai deixar pra gente pra nos acompanhar nos resgates dos bichos", contou a voluntária que posta diversos vídeos e imagens comoventes dos resgates que estão realizando no Rio Grande do Sul.

Nos comentários, os internautas aplaudiram mais uma boa ação do ex-marido de Luana Piovani. "Vocês estão fazendo toda diferença na vida dessas pessoas e bichos!", disseram no perfil que está recebendo doações para os animais. "Essa dupla vale milhões. O mundo precisa de mais pessoas assim", admiraram os dois.

Em seu perfil oficial do Instagram, o marido de Cíntia Dickercompartilhou um vídeo de resgate a 50 pessoas que estavam ilhadas em uma escola local, além de 20 cachorros, que estavam presos em um ginásio. No registro, Scooby e Chumbo foram levados para fazer um reconhecimento aéreo em um helicóptero, buscando entender mais a área que iriam percorrer pelo dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deise Falci - 🐶🐱 (@deisefalci)

Pedro Scooby relata os resgates no Rio Grande do Sul

Pedro Scooby usou os stories de seu Instagram para trazer um relato de suas últimas 24 horas no Rio Grande do Sul. Em conversa com seus seguidores, ele trouxe detalhes sobre o vídeo compartilhado em suas redes sociais.

"Acabamos de sair da água. Hoje foi um dia especial", iniciou Scooby, que passou a palavra para o amigo,o também surfista e ex-BBB Lucas Chumbo, que está lhe acompanhando nessa jornada. "Começamos o dia cedo fazendo um vôo de helicóptero para conhecer a área", disse Chumbo.

Após dizer que está difícil de responder mensagem, o atleta contou que conseguiu achar uma escola na cidade de Eldorado do Sul, onde fez o resgate de 50 pessoas que estavam ilhadas. "Foi um trabalho em equipe gigante, com muita gente ajudando, foi muito maneiro", contou Pedro, que ainda agradeceu a ajuda da polícia local e dos bombeiros.

Segundo o ex-BBB, o resgate não se limitou apenas a humanos. "No finalzinho, nós achamos um ginásio com uns 20 cachorros. Conseguimos levar todos, foi muito animal!", celebrou o famoso.

Scooby também disse que algumas pessoas estão relutantes em deixar suas casas e contou como convenceu um morador local a deixar seu lar. "Muita gente não quer sair das casas, fica no segundo andar... A gente descobriu que o cara tinha uma mulher grávida e convenceu ele, ficou no trabalho psicológico e conseguiu".

Ele completou dando outro relato de uma mãe, que estava ilhada com sua recém-nascida e não queria abandonar a casa. "Também teve uma mãe que tinha acabado de fazer uma cesárea. A gente pegou ela no colo. A bebê tinha uma ou duas semanas, muito pequenininha. Convencemos ela, e levaram todos embora. Dentro de toda a tragédia, dá um alívio, um carinho no coração", relatou Pedro.