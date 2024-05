Durante viagem em família, Eliezer relata infecção no estômago

Eliezer compartilhou com os seguidores que está com infecção no estômago em meio à viagem com a família e brincou: "Sorte do dia"

No último sábado, 18, Eliezer compartilhou com os seguidores que está com infecção no estômago em meio à viagem com a família. O influenciador está em Porto de Galinhas, em Pernambuco, na companhia de Viih Tube e da filha, Lua.

Nos Stories do Instagram, ele contou sobre o ocorrido. “Sorte do dia: ir viajar e ficar de cama. Peguei alguma infecção no estômago. Só consigo levantar para correr para o vaso”, escreveu Eliezer ao compartilhar uma foto deitado.

Na sequência, o ex-BBB mostrou um registro da pequena Lua se divertindo na praia. “Enquanto isso a princesa está na praia se esbaldando”, brincou.

Eliezer revela que saiu com dívida do 'BBB 22' e que divide contas com Viih Tube

O empresário e ex-BBB Eliezer abriu o jogo sobre sua vida financeira ao participar do podcast No Lucro, da CNN Brasil, comandado pelo jornalista Phelipe Siani.

Durante o papo, o influenciador digital, casado com Viih Tube, com quem tem uma filha, Lua, de 1 aninho, e está à espera do segundo bebê do casal, que será um menino, revelou que saiu do BBB 22, da TV Globo, com uma dívida de R$ 300 mil. "Eu tinha uma equipe de 10 pessoas e prometi 30 mil pra cada uma dessas pessoas... Tudo que eu ganhava eu dava para eles", disse ele.

Em seguida, Eliezer contou que demorou um ano para ganhar o equivalente ao prêmio, na época, de R$ 1 milhão, contudo, ele gastou todo o dinheiro. "A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua'', explicou.

O ex-BBB também falou sobre as pessoas afirmarem que ele não seria ninguém sem a esposa. "Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", ressaltou ele, que esclareceu que os dois dividem as contas da casa. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um."

Ele também falou sobre os procedimentos estéticos que realizou pós-BBB, e revelou que aceitava fazer qualquer coisa porque recebia dinheiro. "Queria ganhar mais e mais e fui perdendo a mão. Mas hoje eu tirei tudo", garantiu.

