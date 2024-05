Gêmeos de Carlos Alberto de Nóbrega completam 24 anos. Veja como eles estão!

Eles cresceram! Filhos gêmeos de Carlos Alberto de Nóbrega encontram o pai na comemoração do aniversário de 24 anos

Filhos gêmeos do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, Mafe Nóbrega e João Nóbrega completaram 24 anos na última semana e apareceram em uma nova foto com o pai. Os dois são frutos do antigo relacionamento do comunicador com a estrela Andréa Nóbrega.

Na foto, pai e filhos apareceram sorridentes na hora do Parabéns e os gêmeos o quanto já cresceram nos últimos tempos. “No dia 16 de maio de 2000, vocês chegaram. Nunca imaginei vê-los aos 24 anos. Que venham mais ‘nunca pensei’”, disse o pai coruja na legenda.

Além da festa com o pai, eles também comemoraram o aniversário com a mãe em uma festa separada. Inclusive, Andréa se declarou para os filhos em um post nas redes sociais. "Chegou o dia mais esperado e especial da minha vida… Meus filhos gêmeos, João Victor e Maria Fernanda. Meus filhos, que vocês continuem sendo esses filhos, tão amados por Deus, pela mamãe e pelo seu pai!! Amo vocês, meu João e minha Maria… Deus abençoe vocês. Feliz aniversário. Chegou os 24 anos", escreveu ela.

Carlos Alberto de Nóbrega falou sobre acidente doméstico

Há pouco tempo, a estreia do programa Chega Mais, do SBT contou com a participação especial de Carlos Alberto de Nóbrega. O apresentador foi questionado sobre o acidente doméstico que sofreu em novembro do ano passado e sobre as operações na cabeça que realizou por conta da queda.

Quando questionado sobre o medo de morrer devido o acidente, ele afirmou: “Não tive medo de nada [após sofrer o acidente]. Todos nós vamos morrer um dia. Sabe qual era o meu medo? Ter um derrame, isso realmente me assusta. Se tiver alguma outra doença, como a medicina tá muito adiantada, vivo mais dois ou três anos. Mas derrame, se a boca entortar, acabou a graça”, disse ele.

Ao longo do programa, comandado por Regina Volpato, Paulo Mathias e Michelle Barros, ele também compartilhou sobre sua preocupação depois de cair. “Na hora em que levei o tombo, a primeira coisa que fiz foi passar a mão nos meus dentes, porque tinha gravação na quarta, e meu filho dentista estava na Europa. Aí pensei: ‘Se os dentes estão em ordem, vou gravar quarta-feira'”, relatou.