Viih Tube rebate críticas após Eliezer revelar que não usa aliança: 'Não garante'

Rebateu! A influenciadora Viih Tube mandou um recado aos internautas após Eliezer explicar que o casal não usa aliança de casamento

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 20, para deixar um breve recado ao público após uma declaração do marido, Eliezer, viralizar. Tudo começou quando o ex-participante do BBB 22, da Globo, explicou o motivo do casal não usar aliança de compromisso.

De acordo com Eliezer, além de achar o acessório 'brega', o peso maior em uma relação é composto por coisas construídas diariamente pelo casal. Depois da explicação, alguns internautas passaram a apontar que isso seria apenas uma 'desculpa' do famoso para não colocar o anel no dedo.

Viih Tube, então, rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do assunto. Através de seus stories no Instagram, ela informou que aliança não garante fidelidade em um compromisso, além de ressaltar que, caso fosse um desejo dela, Eliezer jamais se recusaria a usar o item.

"Eu vi muita página de fofoca viralizando o Eli falando que acha brega usar aliança. E um monte de gente comentando que isso é ‘desculpinha de macho’.Deixa eu falar uma coisa para vocês, mulheres, que acham que colocar aliança no dedo do homem vai impedi-lo de te trair… ele guarda no bolso e trai do mesmo jeito", disse Viih, em tom humorado. "Não garante fidelidade não, amigas, cuidado", escreveu.

"Gente, aliança não comprova fidelidade. E mais, se fosse uma coisa que eu fizesse muita questão, porque eu gosto ou sei lá, tenho certeza que ele [Eliezer] faria por mim e colocaria. Mas não é uma coisa que eu faço questão também, eu perco, acabo tirando para tomar banho e não acostumo com anel o tempo inteiro no dedo", continuou ela.

Em seguida, Viih Tube explicou que quando eles realizarem uma cerimônia de casamento, a aliança estará presente. "Só casamos no papel e provavelmente terá troca de alianças e vamos colocar. Continuaremos usando? Tomara que sim, mas eu não sei porque não tenho esse costume, nem ele. Não se apaguem a isso, sei que é um símbolo para muita gente, mas para nós, não", concluiu.

Juntos desde 2022, Viih Tube e Eliezer oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época. Os dois são pais da pequena Lua Di Felice, de 1 aninho, e Ravi, que ainda está sendo gerado.

