Eliane Giardini renova o visual para viver personagem em nova novela da Globo

Confirmada em 'Mania de Você', a atriz Eliane Giardini surgiu com os fios renovados para interpretar sua nova personagem na trama; confira!

Em breve, os fãs da teledramaturgia brasileira poderão assistir Eliane Giardini novamente nas telinhas! A atriz está confirmada no elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Na trama escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araújo, a veterana interpretará a milionária Berta, sogra de Ísis (Mariana Ximenes) e avó de Tomás (Paulo Mendes). Longe das novelas desde 'Terra e Paixão' (2023), Eliane decidiu mudar o visual para dar vida à nova personagem.

A primeira foto de Eliane Giardini como Berta foi divulgada pela coluna Play, do jornal O Globo. Na imagem, é possível perceber que a artista deu adeus às madeixas escuras e apostou em fios curtos e loiros.

Em entrevista ao veículo, a famosa falou sobre os preparativos para a novela. "Está sendo ótimo como sempre. Encontros e reencontros, atualizações e descobertas. Gosto muito dessa fase de leituras, de papos. Tudo está fluindo muito bem", declarou. Além de Eliane, outros famosos confirmados em 'Mania de Você' também renovaram o visual.

Eliane Giardini, Mariana Ximenes e Paulo Mendes - Foto: Fábio Rocha / TV Globo

Recentemente, Nicolas Prattes compartilhou em suas redes sociais um registro de sua caracterização como Rudá, um dos protagonistas do novo folhetim. Agatha Moreira também faz parte da lista de atores que realizaram mudanças para brilhar na trama, dando adeus aos fios loiros e apostando nas madeixas escuras.

Com previsão para estrear no segundo semestre deste ano, a nova novela de João Emanuel Carneiro substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente no horário nobre da emissora.

Mariana Ximenes celebra escalação em nova novela

A atriz Mariana Ximenes poderá ser vista atuando novamente nas telinhas em breve! Após interpretar a vilã Gilda em 'Amor Perfeito' (2023), a artista recebeu um convite especial do autor João Emanuel Carneiro para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Mariana fará seu retorno ao horário nobre da emissora após 14 anos. Sua última aparição em uma trama das nove foi em 'Passione', em 2010. No novo folhetim, que substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente na grade da Globo, a famosa dará vida a personagem Isis, casada com Henrique (Antonio Saboia) e nora de Berta (Eliane Giardini).

Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Mariana Ximenes não escondeu a felicidade por realizar mais uma parceria com o autor. "Receber este convite foi uma alegria enorme porque o João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências", declarou ela.

Além de Mariana Ximenes, outros grandes nomes como Chay Suede, Nicolas Prattes, Gabz, Agatha Moreira, Adriana Esteves, Rodrigo Santoro e ngelo Antônio também estão no elenco de 'Mania de Você'. O folhetim tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano.