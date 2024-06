Sabrina Sato reage ao ver novo visual de Nicolas Prattes para próxima novela

Aprovou? Namorada de Nicolas Prattes, Sabrina Sato reagiu após o ator exibir o visual de seu novo personagem para a novela 'Mania de Você'

O ator Nicolas Prattes surpreendeu os seguidores na noite de sexta-feira, 7, ao compartilhar nas redes sociais imagens de seu novo visual. O artista realizou a mudança para interpretar Rudá, personagem de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Em seu Instagram oficial, Nicolas surgiu sem barba e com o cabelo maior. Na nova trama de João Emanuel Carneiro, junto com os atores Agatha Moreira, Gabz e Chay Suede, ele será um dos protagonistas da história.

"Tava quieto no canto dele, vagabundo veio mexer…", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram elogios ao novo visual e não esconderam a ansiedade em conhecer Rudá.

"Rudá chegou chegando! Gostei", declarou uma seguidora. "Eitaaa… mais uma do João Emanuel Carneiro! Vai ser bom demais", disse outra. "Parabéns, sou seu fã, ansioso aqui pra acompanhar mais uma brilhante atuação sua", falou um terceiro.

Quem também fez questão de elogiá-lo foi Sabrina Sato, sua namorada. Encantada com a mudança do amado, a apresentadora deixou uma bela declaração junto com o elogio: "Rudá você é lindo. Te amo", se derreteu ela, completando a mensagem com um emoji apaixonado.

Com previsão para o segundo semestre deste ano, 'Mania de Você' será substituta do remake de 'Renascer', exibida atualmente no horário nobre da TV Globo. Além de Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz e Chay Suede, o novo folhetim também terá no elenco grandes nomes como Mariana Ximenes, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi e Ângelo Antônio.

Sabrina Sato abre o jogo entrega se Nicolas Prattes é ciumento

Sabrina Sato tirou um tempinho nesta quarta-feira, 05, e respondeu algumas perguntas feitas pelos seguidores no Instagram. A apresentadora, que atualmente namora o ator Nicolas Prattes, revelou se o ator é um namorado ciumento.

Um dos seguidores da apresentadora quis saber o que Sabrina faz quando as pessoas sentem ciúmes dela. A artista surpreendeu na resposta. "Gente, ninguém sente ciúme de mim", disparou. Bruno, um amigo da apresentadora, a contrariou dizendo que ele sente ciúmes dela, sim.

A artista rebateu dizendo que nem seu namorado, nem sua filha, Zoe — fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle —, nem sua mãe, Kika, sentem ciúmes dela. "Que tem ciúmes de mim o que. Nem você, nem Zoe, nem Nicolas. Ninguém tem ciúmes de mim, é sério. Acho ótimo, mas ninguém tem".