Protagonistas da novela Mania de Você se encontram em nova foto

Chay Suede, Gabz, Agatha Moreira e Nicolas Prattes posam juntos pela primeira vez antes do início das gravações da novela Mania de Você, da Globo

Os protagonista da próxima novela das 9 da Globo, Mania de Você, participaram do primeiro ensaio fotográfico juntos. Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Gabz e Chay Suede apareceram juntos e felizes nos bastidores da preparação para o início das gravações nos estúdios da emissora.

As primeiras fotos dos quatro juntos foi divulgada pela Globo nesta segunda-feira, 20. Na história, eles vão interpretar Rudá, Luma, Viola e Mavi, respectivamente.

A novela é escrita por João Emanuel Carneiro e tem direção artística de Carlos Araújo. A previsão de estreia é para o segundo semestre de 2024. Confira a sinopse:

"Viola (Gabz) tem mania de batalhar por uma vida melhor, de se apaixonar pelo lado bom das coisas, de não desistir diante das dificuldades e de cozinhar como ninguém. Luma (Agatha Moreira) também é obcecada pela gastronomia, mas tem mania mesmo é do seu amado Rudá (Nicolas Prattes). Rudá achava que tinha mania de Luma até conhecer Viola, que chega na vida dos dois ao lado do namorado, Mavi (Chay Suede). Mavi, por sua vez, tem muita mania de Viola, mas, se lhe faltar paixão, ele tem mais é mania de poder. A próxima novela das nove tem a gastronomia como pano de fundo e vai partir da amizade entre duas jovens, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, em circunstâncias bem diferentes, que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra", informaram.

Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Gabz e Chay Suede na preparação para a novela Mania de Você - Foto: Globo / Manoella Mello

Novo visual da Agatha Moreira

Agatha Moreira surpreendeu seus seguidores no último domingo, 19, ao exibir seu novo visual. A atriz decidiu renovar completamente sua aparência e passou por uma transformação. Além de abandonar os fios loiros, ela também apostou em um alongamento e aproveitou para revelar que a mudança está relacionada com uma nova personagem.

Através de seu Instagram, Agatha dividiu detalhes de sua mudança ao posar com o cabelo castanho e super longo em um ensaio de lingerie, já caracterizada para a nova trama: “Um novo visual para uma nova personagem”, escreveu a artista, que está presente no elenco de ‘Mania de Você’, novela que deve substituir ‘Renascer’ na Globo.