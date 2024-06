Com novo romance e agenda cheia, Lauana Prado revela segredo para manter rotina: 'Não abro mão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Lauana Prado também celebra nova canção, Sombra desconhecida, e fala da parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano

Dona de sucessos no mundo da música, Lauana Prado (35) tem uma rotina bastante agitada. Com a agenda lotada de shows, o novo namoro com Tati Dias e o lançamento de Sombra desconhecida nesta sexta-feira, 21, a cantora ainda afirma que não deixa de treinar e cuidar de seu corpo —que atrai diversos elogios dos fãs e internautas.

Com a agenda lotada entre os shows de São João e os rodeios pelo Brasil, Lauana Prado afirma que sempre encontra tempo para se alimentar, treinar e descansar durante os dias . Agora, ela também divide os momentos com a influenciadora Tati Dias, com quem assumiu o namoro no início do mês.

Para a artista, o segredo para conseguir manter o ritmo no dia a dia está na disciplina. "Eu não abro mão de treinar", diz. "Fico muito feliz porque muitas pessoas têm me marcado nas redes dizendo que se inspiraram em mim para começar a se cuidar, treinar, se alimentar melhor", acrescenta a cantora, em entrevista à CARAS Brasil.

Leia também: Lauana Prado exibe sua boa forma ao ser flagrada em dia na praia

Nesta semana, ela ainda conciliou os shows que fez na Bahia com o lançamento de Sombra desconhecida, canção que fez em parceria com a dupla Zé Neto e Cristiano. A música, que chegou às plataformas digitais na noite desta quinta, 20, e ganhou clipe nesta sexta, abre a divulgação do projeto audiovisual Lauana Prado Transcende - Ao Vivo Ibirapuera.

"Esse lançamento é o ponta pé inicial para colocar no mundo esse audiovisual que é o maior da minha carreira até aqui, cheio de canções inéditas para surpreender o público", completa a cantora, que ainda garante que o projeto é diferente de tudo o que já fez em sua carreira.

Abaixo, Lauana Prado comenta mais sobre o lançamento musical, sua amizade com a dupla Zé Neto e Cristiano, o sucesso que teve com o álbum Raiz —especialmente com a regravação de Escrito nas Estrelas— e revela planos futuros. Confira trechos editados da conversa.

Como foi gravar com Zé Neto e Cristiano?

Foi especial demais! Além de ser uma dupla que se destaca na música sertaneja, que é uma honra gravar junto, somos grandes amigos. O resultado de Sombra desconhecida”está lindo, nós estamos muito animados para soltar logo a música completa para todo mundo.

Como está a ansiedade para com novo projeto no mundo?

O coração está a mil, né? Sombra desconhecida é a primeira música que vamos lançar do audiovisual Lauana Prado Transcende - Ao Vivo Ibirapuera que eu gravei no mês passado em São Paulo. O lançamento da música é o start, o ponta pé inicial para colocar no mundo esse audiovisual que é o maior da minha carreira até aqui, cheio de canções inéditas para surpreender o público. Esse projeto também é bem diferente de tudo o que já fiz em questão de estrutura, tecnologia, ficou diferenciado demais!

Você recebeu novos fãs após o sucesso da sua versão de Escrito nas Estrelas? Acha que a canção pode te ajudar nos próximos lançamentos?

Muita gente chegou até mim, inclusive crianças! Foi uma surpresa muito boa, porque hoje nos shows vejo crianças, os pais e os avós juntos curtindo. Isso mostra, na prática, o que eu quis trazer para o repertório do Raiz. É lindo de ver. Com certeza isso ajuda a reverberar meu trabalho. O Lauana Prado Transcende - Ao Vivo no Ibirapuera vem para celebrar todo esse momento importante que estou vivendo desde o ano passado. Começou com o lançamento da minha festa RAIZ que esgota ingressos rapidinho, com o álbum Raiz que se tornou um dos mais ouvidos do Brasil. Fui indicada ao Grammy Latino pela 3ª vez, esse ano concorri ao Prêmio da Música Brasileira, consegui emplacar mais uma ação no TOP 1, Haverá Sinais, com Jorge e Mateus. É isso, venho construindo um caminho muito sólido, de muito trabalho e dedicação, as pessoas chegam e acabam ficando, graças a Deus.

Você tem feito muitos shows nessa época de São João. Como está sendo conciliar a agenda?

Uma correria [risos]. A agenda está bem completa, além das festas de São João tem acontecido muitos rodeios ao mesmo tempo, e estamos trabalhando muito para estar no máximo de lugares, atender as cidades que o público pede tanto. No meio disso tudo, é inegociável para mim treinar todo dia, seguir uma alimentação equilibrada e, sempre que possível, descansar um pouquinho para recarregar as energias.

Mesmo com todos os shows, você ainda consegue manter a boa forma do corpo e sua rotina de exercícios. Qual o segredo?

Disciplina é fundamental! Eu não abro mão de treinar, hoje tenho um personal que vai comigo para todos os shows, que me acompanha no dia a dia, sigo uma alimentação regradinha… Eu pratico exercícios físicos a muitos anos, é uma paixão pra mim, é bom pro corpo, pra mente, se tornou um estilo de vida. Hoje é muito natural pra mim, eu amo. Fico muito feliz porque muitas pessoas têm me marcado nas redes sociais dizendo que se inspiraram em mim para começar a se cuidar, treinar, se alimentar melhor. É isso, influenciar pelo exemplo positivo é muito especial.