Cauã Reymond lamenta morte trágica de cachorro por envenenamento: "Dolorido"

Cauã Reymond revela que seu cachorrinho, Romeu, não resistiu e morreu após sofrer envenenamento cruel; confira desabafo do ator

Na tarde deste sábado, 8, Cauã Reymond usou as redes sociais para desabafar após a morte trágica de seu cachorro, Romeu, que foi vítima de envenenamento. Depois de revelar que seus dois pets sofreram com a crueldade de desconhecidos, o ator compartilhou a dor de perder um dos animais e lamentou a perda de seu melhor amigo de quatro patas.

Através de seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou um compilado de fotos e vídeos antigos em que aparece brincando, caminhando e curtindo ao lado de Romeu. Na legenda, ele desabafou sobre a partida precoce e se despediu do pet: "Meu Romeuzin se foi. Nunca pensei que seria tão triste e dolorido”, disse o ator.

“Te amo, meu amigo, Memeu. Descansa”, Reymond completou a despedida e ganhou o apoio de amigos e celebridades nos comentários. Vale mencionar que além de Romeu, a outra cachorrinha do ator, chamada Shakira, também foi envenenada por desconhecidos e está lutando pela vida, conforme relatado pelo ator em suas redes sociais.

Na última sexta-feira, 7, o artista contou que a suspeita é que seus animais de estimação tenham consumido o veneno junto com um pedaço de carne, mas ainda não sabe quem fez isso com eles. Inclusive, Cauã revelou desconfiar que possa ter sido algum criminoso que pretendia invadir sua casa, mas ainda não tem certeza do que aconteceu.

"Acabei de chegar do trabalho, fui chamado mais cedo. Envenenaram meus dois cachorros. Um está à beira da morte, e o outro também está muito mal. Provavelmente foi um envenenamento por carne com chumbinho. Não sei se fizeram isso para tentarem roubar a minha casa depois, qual foi o motivo de terem feito isso. Eu não consigo entender”, disse.

“Mas quem fez isso é uma maldade. Quem tem bichinho em casa e cuida, ama, gato ou cachorro, qualquer bichinho, não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado, você não sabe a dor que causa. Eu não desejo nada de mal para ninguém”, ele lamentou o ocorrido com os bichinhos.

“Mas eu estou muito triste porque eu divido aqui a minha rotina, o Romeu, a Shakira, eu trago eles para vocês”, ele desabafou e pediu orações aos seguidores pela recuperação dos animais. Até o momento, Cauã não revelou qual é o estado da fêmea após o envenenamento, mas prometeu atualizar em suas redes sociais futuramente.

