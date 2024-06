Enrique Diaz revela que já namorou com atriz que é sucesso nas novelas

Enrique Diaz conta a história de quando teve que fugir pela janela da casa de atriz famosa que era sua namorada

O ator Enrique Diaz surpreendeu ao contar a história de quando namorou uma atriz e teve que fugir pela janela do apartamento dela. Em entrevista no programa Sem Censura, da TV Brasil, ele disse que viveu um relacionamento com a atriz Drica Moraes no passado.

Na época em que estavam juntos, ele ficou trancado no apartamento dela e teve que fugir pela janela. "A gente namorou. Eu fui para a casa dela, a gente estava namorando e tal... Ela teve que sair e me trancou dentro do quarto. Acho que ela tinha medo de a mãe chegar e ver", disse ele.

E completou: "Ela vai me matar que eu estou contando essa história. Cara, eu tive que sair pela janela. Era o terceiro andar. Eu tive que sair pela janela e passei da janela do quarto para a janela da sala para poder ir embora. Enfim, memórias da gente".

Vale lembrar que Enrique Diaz foi casado com outra atriz. Ele viveu um relacionamento de 25 anos com a atriz Mariana Lima, de quem se separou no início do ano.

Enrique Diaz e Drica Moraes - Foto: Globo

Enrique Diaz e a filha mais velha

O ator Enrique Diaz, que interpretou o Timbó na novela Mar do Sertão, da Globo, aproveitou para prestigiar uma premiação de teatro no centro do Rio de Janeiro. O artista chegou ao evento acompanhado de uma de suas filhas.

Discreto com a vida pessoal, ele fez uma rara aparição em público com a filha mais velha, Elena Diaz, de 18 anos, fruto do casamento com a atriz Mariana Lima. Os dois chegaram sorridentes ao evento e posaram abraçados.

Vale lembrar que Enrique e Mariana também são pais de Antonia, de 14 anos.