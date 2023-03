Enrique Diaz faz rara aparição com a filha mais velha, Elena, em evento

Intérprete do Timbó da novela Mar do Sertão, Enrique Diaz curte evento teatral na companhia da filha de 18 anos

O ator Enrique Diaz, que interpretou o Timbó na novela Mar do Sertão, da Globo, aproveitou a noite desta terça-feira, 21, para prestigiar uma premiação de teatro no centro do Rio de Janeiro. O artista chegou ao evento acompanhado de uma de suas filhas.

Discreto com a vida pessoal, ele fez uma rara aparição em público com a filha mais velha, Elena Diaz, de 18 anos, fruto do casamento com a atriz Mariana Lima. Os dois chegaram sorridentes ao evento e posaram abraçados.

Vale lembrar que Enrique e Mariana também são pais de Antonia, de 14 anos. Recentemente, o ator celebrou o aniversário da filha mais velha com um post especial nas redes sociais e declarou o seu amor por ela.

"Meu amorzinho dessa vida, nosso amorzão dessa vida, todo o amor que houver nessa vida agora adulta. Todas as melhores vibes pra todas as melhores fases e pro florescimento de tudo e de todos que você sempre fez tão linda e amorosaaaa!! te amo te amo te amo", disse ele.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Enrique Diaz e Mariana Lima vivem em casas separadas

O ator Enrique Diaz(55) é casado há mais de 20 anos com a atriz Mariana Lima (50), mas revelou que eles vivem em casas separadas. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, do Gshow, ele contou que além de viver uma relação aberta com a esposa, eles também tomaram a decisão de viver em endereços diferentes.

"Acho que morar junto é muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. E agora, nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra (risos). Isso é complexo, é uma conversa que está rolando, não é ‘pronto, acabou, achamos um modelo.’ Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de 20 e tantos anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo...", afirmou o artista.