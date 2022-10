Mariana Lima surge em foto rara ao lado das filhas com Enrique Diaz

Atriz Mariana Lima e Enrique Diaz comemoram aniversário da primogênita, Elena, em restaurante com a família reunida

A atriz Mariana Lima (50) usou as redes sociais para prestar homenagem para a filha mais velha, que está completando 18 anos nesta terça-feira, 04!

Em seu feed do Instagram, a artista compartilhou uma sequência de cliques raros ao lado da aniversariante do dia, Elena, e da caçula, Antonia, de 14 anos, frutos do relacionamento com o ator Enrique Diaz (55).

O casal de artistas comemorou o aniversário da filha em um restaurante e Mariana se declarou ao legendar a publicação com fotos do momento. "Parabéns, minha filha .Você é maravilhosa, gostosa, boa filha e irmã, boa viajante, parceira, inteligente e feliz. Feliz 18. Eu te amo muito".

"Parabéns, Lele, linda, aqui com Toto linda. Elena alegre, inteligente, amiga, cheia de vida. Parabéns, meu amor, que seus 18 sejam plenos!", escreveu Mariana Lima em outra postagem.

Mariana Lima posta foto rara ao lado das filhas com Enrique Diaz:

Enrique Diaz celebra aniversário da filha

Na web, Enrique Diaz também homenageou Elena ao postar registros mostrando o crescimento dela. "Meu amorzinho dessa vida nosso amorzão dessa vida todo o amor que houver nessa vida agora adulta todas as melhores vibes pra todas as melhores fases e pro florescimento de tudo e de todos que você sempre fez tão linda e amorosaaaa!!! Te amo te amo te amo !!! @elenaldiaz."

