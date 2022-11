Enrique Diaz revela que mora em casa separada de Mariana Lima

Enrique Diaz surpreendeu ao revelar que mantém relacionamento aberto com a esposa; confira

O ator Enrique Diaz(55) é casado há mais de 20 anos com a atriz Mariana Lima (50), mas revelou que eles vivem em casas separadas. Em entrevista ao podcast Papo de Novela, do Gshow, ele contou que além de viver uma relação aberta com a esposa, eles também tomaram a decisão de viver em endereços diferentes.

"Acho que morar junto é muito legal, moramos juntos por 20 e tantos anos. E agora, nesse momento, estamos em duas casas. Temos duas filhas, às vezes as duas estão numa casa só, às vezes, todos numa casa só, ou eu e a Mariana em uma casa e as filhas em outra (risos). Isso é complexo, é uma conversa que está rolando, não é ‘pronto, acabou, achamos um modelo.’ Tem a ver com o momento em que estávamos vivendo, de 20 e tantos anos morando juntos, e o que isso significa, o quanto de fusão que temos, de espaço individual, de tempo...", afirmou o artista.

Na sequência, Enrique ainda afirmou que cada casamento funciona de uma forma diferente e que, por isso, não coloca seu relacionamento como um modelo padrão a ser seguido.

"Não diria se um modelo é pior ou melhor. Para uma relação que está com 25 anos, na hora que chegou aos 22 anos, 23 anos, ter a coragem de falar sobre isso e fazer esse movimento, não é simples. Olhamos isso como uma oportunidade que estamos nos dando, nem que seja pra morar junto de novo. Acho legal, mas não daria conselho nesse sentido para quem quer que seja", disse.

Por fim, o artista contou que sua mãe, Maria Candida Rocha Diaz, não foi à favor da escolha do casal de viver em casas distintas.

"Minha mãe, por exemplo, ela falava: ‘Não entendo esse negócio de vocês morarem separados’. Ela não entendia! E eu falava: ‘Essa é a minha vida. Se quiser conversar, vamos conversar. Agora, vir com uma moral para dizer que não está certo, aí não. Não dá.’ Tem que atualizar o negócio”, revelou.