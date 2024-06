Jornalista revela exigências para namorar Cauã Reymond: "Naturalista"

Quer namorar Cauã Reymond? Jornalista revela lista de exigências do ator para encontrar uma namora e impressiona com detalhes específicos; veja!

O Dia dos Namorados está chegando e se você sempre sonhou em namorar Cauã Reymond, saiba que o ator tem coisas específicas que procura em uma mulher. Nesta terça-feira, 11, o jornalista Leo Dias revelou no programa Fofocalizando, do SBT, a lista de exigências para namorar o artista.

Segundo Leo, Cauã Reymond procura uma mulher que tenha o mesmo perfil que ele. O ator sempre gostou muito de cuidar de si e quer alguém que lhe acompanhe em sua rotina regrada.

"A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser", revelou o jornalista.

Cauã Reymond já viveu relacionamentos que seguiam esse mesmo estilo de vida. O ator já foi casado com a atriz Grazi Massafera entre 2007 e 2013, com quem teve Sophia, sua filha de 12 anos. Depois, ele também viveu um relacionamento com a nutricionista e modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019 e se separou em 2023.

Cauã Reymond mostra situação de sua cachorra após envenenamento

No último dia 8, o ator Cauã Reymond revelou aos seus seguidores que seus cachorros, Romeu e Shakira, haviam sido envenenados. O ator encontrou os cachorros já em estado grave ao chegar em casa. Ele acredita que a situação tenha acontecido em uma tentativa de assalto à residência, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Romeu infelizmente acabou não resistindo e faleceu após o ato maldoso. Shakira, no entanto, segue em recuperação do ocorrido. Na última segunda-feira, 10, Cauã postou um vídeo da pet se recuperando e falou como ela está. Felizmente, a cachorra apareceu ativa e brincando com um ursinho de pelúcia. Ainda deitada, Shakira encantou ao fazer a aparição bem.

"Ela tá melhorando", atualizou Cauã Reymond os internautas ao compartilhar o registro. Nos comentários, os seguidores vibraram com o bem-estar da menina. "Amém! Que felicidade Cauã", disse Susana Vieira. "Que bom", falou Ivete Sangalo.

