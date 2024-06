Ex-BBB Deniziane mostra antes e depois de cirurgias plásticas: 'Eu amei'

Ex-participante do BBB 24, a fisioterapeuta Deniziane exibiu imagens de seu corpo um mês após realizar duas cirurgias plásticas

Ex-participante do BBB 24, da Globo, Deniziane Ferreira compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando o resultado de suas cirurgias plásticas, realizadas em maio deste ano. A fisioterapeuta fez uma lipoaspiração LAD - que melhora o contorno corporal - e colocou próteses de silicone nos seios.

Agora, cerca de um mês após as mudanças, a ex-sister finalmente pôde mostrar um antes e depois de seu corpo. Em seu Instagram oficial, Deniziane publicou um vídeo revelando que as intervenções são a realização de um sonho.

Ela ainda destacou a melhora em sua autoestima após os procedimentos. "Para quem não sabe, eu sou mãe e, depois da amamentação, os meus seios caíram muito, ficaram flácidos e me incomodavam demais. Então procurei uma clínica que eu confiasse muito para realizar esse sonho meu", iniciou ela no vídeo.

Em seguida, Deniziane exibiu alguns detalhes do pré-operatório e finalizou o registro mostrando imagens de como ficaram as cirurgias. "Vejam meu resultado, eu amei! Estou totalmente feliz e recuperou a minha autoestima!", escreveu a ex-BBB na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

Recentemente, no pós-operatório, ela contou que estava cuidando do diafragma. "As pessoas não dão valor para o pós-operatório, e é muito importante. Meu diafragma está todo travado, o que é normal pós-cirúrgico. Fico pensando em quem faz a cirurgia e não dá a importância para o pós. Fica todo travado, para a vida toda? Tem que dar valor para o pós o tanto que dá para a cirurgia", explicou.

No fim de maio, junto com sua irmã gêmea, Deniziene, a ex-BBB 24 falou um pouco sobre a recuperação. Ao ser questionada por um internauta como estava o resultado final da plástica, Deniziane explicou que ainda não poderia mostrar um antes e depois.

"O resultado final é só daqui a uns três meses, agora realmente não dá para ver. Mas, assim, já está muito lindo, estou achando maravilhoso. Só que ainda tem alguns pontinhos que estão roxos. Ainda está inchado, eu estou no processo de pós-operatório ainda. O que já está agora eu estou amando", disse ela, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

Deniziane celebra sucesso de cirurgia plástica

Deniziane Ferreira dividiu com os seguidores um pouco de sua alegria ao realizar mais um grande sonho. Já em processo de recuperação, a fisioterapeuta contou durante a madrugada do dia 8 de maio que passou por uma cirurgia plástica em uma clínica em São Paulo.

Através das redes sociais, Anny, como é carinhosamente chamada por seus fãs, compartilhou um vídeo mostrando o processo pré-operatório. "Realizei o grande sonho da minha cirurgia plástica, hoje foi o dia 1. Se você está vendo esse vídeo é porque já deu tudo certo, já estou me recuperando no quarto", escreveu ela na legenda da publicação.

Após o procedimento, a ex-BBB surgiu em seus stories no Instagram para avisar que tudo ocorreu bem e que em breve mostrará o resultado final de sua mudança. "Já estou aqui no quarto do hospital, deu tudo certo. Estou muito feliz, ainda não vi o resultado em mim, mas vou falar que vocês vão se surpreender, a bicha está bonita", disse Deniziane.