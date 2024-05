Isabelle entrega dinâmica inusitada com Matteus em namoro à distância

Fofos! Namorando à distância, os ex-BBBs Isabelle e Matteus adotaram uma maneira para diminuir a saudade quando estão longe

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral seguem apaixonadíssimos! Ex-participantes do BBB 24, os dois engataram um romance ainda nos últimos dias do reality show da TV Globo e, alguns dias após o fim do programa, a manauara foi pedida oficialmente em namoro pelo gaúcho.

Apesar da grande paixão, o casal precisa encarar uma distância geográfica. Com o fim do reality, Isabelle retornou para Manaus e Matteus à Alegrete, no Rio Grande do Sul. Em entrevista ao podcast 'PodDelas', apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a ex-BBB contou como tem sido os dias longe do amado.

"A distância é realmente uma coisa que implica. Mas acho que quando a gente quer, a gente faz valer a pena. De alguma forma [a distância] cria mais expectativa, mais saudade", declarou a manauara. Em seguida, ela revelou uma dinâmica inusitada adotada pelo casal para diminuir um pouco a saudade.

"A gente se fala todos os dias, se liga por videochamada. 'Bora dormir juntos no vídeo, tu dorme aí e eu durmo aqui'. A gente fala horas no telefone, conversa muito por videochamada quando estamos longe", contou Isabelle Nogueira.

Matteus já viajou para Manaus e conheceu a família da Cunhã. Agora, ela garantiu que em breve também fará o mesmo. "Conheci a mãe, o padrasto e o irmão dele. O resto da família ainda não. Eu tenho planos de ir para lá ainda, conhecer a terra dele, a cultura", disse.

Recentemente, o vice-campeão do BBB 24 marcou presença na festinha surpresa de aniversário da sogra, Jaqueline Nogueira. Com direito a muita música, comida e dança, ele se divertiu ao lado da família da namorada.

