Por onde anda Carolina Oliveira? Ela mudou de país e profissão

Após sucesso como atriz mirim, Carolina Oliveira vive em outro país e revela o motivo da mudança em sua vida: ‘Eu falo português muito pouco'

A atriz Carolina Oliveira conquistou os fãs ao brilhar na TV durante a infância ao estrelar a série Hoje É Dia de Maria. Ao longo do seu crescimento, ela fez outros trabalhos de sucesso na TV e no cinema. Agora, ela dá novos passos em sua vida profissional e desperta outro lado artístico.

Depois de ficar algum tempo longe da mídia brasileira, Carolina surpreendeu ao gravar um vídeo no Instagram para contar as novidades em sua vida. Ela contou que está vivendo em Barcelona, na Espanha, há três anos e começou a carreira de cantora. A estrela gravou suas próprias músicas, criou um site sobre o seu trabalho e está até fazendo shows intimistas na Europa.

No vídeo, Oliveira contou que fala pouco português em sua rotina e já se sente em casa vivendo no exterior. "Vim contar um pouco do que está acontecendo na minha vida nos últimos anos. Eu tenho falado português muito pouco e fiquei me sentindo meio esquisita. Eu estou morando em Barcelona tem 3 anos e, na minha vida, no meu dia a dia, eu falo inglês e espanhol. Eu sempre escrevo na língua que eu estou pensando agora”, afirmou ela.

E completou: "Eu me sinto em casa aqui, de verdade. Não que eu me sinta menos em casa no Brasil. Mas, agora, essa fase da minha vida está sendo muito massa estar aqui, me conhecer de outras formas, descobrir que eu posso fazer outras coisas. Quem vocês que fez o meu site? Eu que fiz o meu site. Deixei de lado o meu medo, a minha vergonha de cantar em público e eu estou cantando. Estou escrevendo minhas músicas. Agora, vou lançar uma música nova, que é em espanhol, mas estou escrevendo outra em português. Estou amarradona. Eu precisei estar aqui para entender que eu tenho autonomia de fazer o que eu quiser da minha vida e fazer tudo”.

Em seu site, Carolina Oliveira contou sobre a mudança profissional, indo de atriz para cantora. "Depois de construir uma carreira de 20 anos que me deu a honra de ser a primeira atriz brasileira indicada aos Emmy Awards International e de trabalhar com diretores renomados dentro e fora do meu país, minha intuição me dice "você tem que se mudar pra Espanha", não pude fingir que não ouvi. E mesmo que tudo tenha acontecido de uma forma completamente diferente do que eu planejei e imaginei, em Barcelona me redescobri e cresci como artista, como pessoa e como mulher. Aqui eu voltei a me conectar com a Carol de 15 anos que escrevia música no quarto e não tinha medo de quase nada. Agora me sentindo cada vez mais livre e mais eu, resolvi compartilhar com o mundo o que eu tenho dentro em forma de canções!", escreveu.

Durante sua trajetória nas novelas brasileiras, a atriz atuou em Páginas da Vida, Caminho das Índias, Ti Ti Ti, I Love Paraisópolis, Apocalipse e Gênesis, que foi sua última novela no Brasil em 2021.

Assista ao vídeo de Carolina Oliveira: