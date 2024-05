Ex-BBB Isabelle celebra aniversário da mãe com festa surpresa: 'Feliz vida'

Ao lado do namorado Matteus, amigos e família, Isabelle comemorou o aniversário da mãe com uma festinha surpresa especial

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira dividiu com os fãs alguns momentos de sua noite especial em família. Através de seus stories no Instagram, a manauara contou que sua mãe, Jaqueline, ganhou uma festa surpresa de aniversário na terça-feira, 21.

Nas imagens compartilhadas pela Cunhã, é possível observar a mesa decorada com diversos docinhos e dois bolos. Isso porque, além da mãe de Isabelle, Gerson, amigo da ex-BBB, celebrou mais um ano de vida e também foi surpreendido com a comemoração.

Além de amigos e familiares, a festinha contou com a presença de alguém muito especial: Matteus Amaral, vice-campeão do reality show da TV Globo. O namorado da manauara, que está na terra natal da Cunhã, aproveitou bastante a celebração da sogra, com direito a muita comida, dança e karaokê.

"Feliz aniversário mamãe, feliz vida, feliz novo ciclo. Te amo muito", escreveu Isabelle Nogueira em uma foto ao lado de Jaqueline. Mais cedo, através de seu perfil no X, antigo Twitter, a ex-sister publicou uma bela homenagem à aniversariante do dia.

"Hoje é o dia do nascimento da mais guerreira. Minha mãe! Se eu pudesse falar, não caberia aqui. Saiba que eu tenho mt orgulho de vc e alegria em ser sua filha. Vc é uma mulher de guerra e inspiradora! Que Deus me permita te entregar muitos sorrisos pois a minha felicidade é a sua! Amo a senhora mais do que o além! Que Deus lhe guarde, e realize todos os seus sonhos! Feliz vida. Feliz novo ciclo! Deus seja louvado pela sua vida! Te amo mamãe", declarou Isabelle.

Confira as fotos:

Hoje é o dia do nascimento da mais guerreira. Minha mãe!



Se eu pudesse falar, não caberia aqui. Saiba que eu tenho mt orgulho de vc e alegria em ser sua filha. Vc é uma mulher de guerra e inspiradora!

Que Deus me permita te entregar muitos sorrisos pois a minha felicidade é a… pic.twitter.com/D10QCCTS2Y — Isabelle 🏹 (@Isanogoficial) May 21, 2024

Matteus confessa ciúme de Isabelle em namoro à distância

Na madrugada de terça-feira, 21, Matteus, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, abriu o coração e revelou sentir ciúme em seu namoro à distância com Isabelle. Apesar de confiar na manauara, ele usou as redes sociais para explicar que tem um 'ciumezinho' e aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à amada.

Através do Instagram, Matteus, que está em Manaus, contou que a namorada precisou sair para um compromisso. Sozinho em casa, o estudante de engenharia aproveitou para abrir uma transmissão ao vivo e detalhar seu namoro para os seguidores. Durante a live, ele recebeu alguns questionamentos sobre ciúmes e explicou que fica intrigado pela beleza de cunhã. Confira detalhes!